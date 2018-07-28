VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция из Парка 300-летия Санкт-Петербурга

28 Июль 11:49 2018-07-29T00:59:00+03:00

В течение двух дней - 28 и 29 июля - в Петербурге будет проходить уже традиционный фестиваль VK Fest 2018. "Комсомолка" ведет прямую онлайн-трансляцию

Изменить размер текста: A A

Пользователи социальной сети ВКонтакте вышли в онлайн. На пару дней - ради фестиваля VK Fest 2018, который уже стал ежегодным и проходит в Санкт-Петербурге. Самые популярные блогеры, артисты, стендаперы и уникальные лекторы. Это лишь часть программы VK Fest 2018. 28 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга выступят Гречка, Монеточка, Лобода и многие-многие другие. 29 июля VK Fest подарит зрителям Ольгу Бузову Little Big, Элджея и еще десяток модных певцов и героев нашего времени. Следите за VK Fest 2018 на сайте kp.ru - журналисты "Комсомолки" будут вести прямую онлайн трансляцию с фестиваля и рассказывать обо всем самом интересном, что приходите на территории Вконтакте!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фестиваль VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге: программа, участники, дата проведения

Полная программа фестиваля VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге: кто будет выступать, расписание, хэдлайнеры (подробности)