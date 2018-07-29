2018-07-29T20:31:56+03:00
Общество

День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 29 июля пройдет День ВМФ 2018, корреспонденты "Комсомолки" ведут прямую трансляцию с главного военно-морского парада
Елена БЕЗГОДОВАСтепан СТЕПАНОВ
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День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция 29 июля.День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция 29 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Парад ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 29 июля, в Санкт-Петербурге проходят грандиозны торжества, посвященные Дню ВМФ 2018. Для морской столицы России это практически профессиональный праздник. Главный военно-морской парад пройдет и в городе на Неве, и в Кронштадте.

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде выстроился 41 боевой корабль и подводные лодки. Торжественным строем пойдет по Неве от Благовещенского до Троицкого моста малый ракетный катер «Ураган», корабль противоминной обороны «Александр Обухов» ракетные, противодиверсионные, патрульные, десантные, артиллерийские катера. Статистический элемент парада - боевые корабли, установленные на рейде. Это новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск» и малый противолодочный корабль «Казанец».

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

Что касается авиации, то ее будет видно зрителям и в Петербурге, и в Кронштадте.

В честь Дня ВМФ 2018 в Петербурге будут зажжены огни на Ростральных колоннах. Факелы загорятся ровно я в 10.40 - после праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости, и будут гореть до 14:00. Вечером их вновь зажгут на час с 22.00 до 23.00.

Наблюдать за парадом в Санкт-Петербурге будут не только тысячи зрителей, но и президент России Владимир Путин, который прилетит в Северную столицу на День ВМФ 2018 29 июля.

"Комсомольская правда" в Петербурге" ведет прямую трансляцию Дня ВМФ 2018 на сайте.

День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция.

Путин принял парад в честь Дня ВМФ.Владимир Путин принял военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

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