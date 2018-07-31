60 рублей в час: За платные парковки в Петербурге все-таки придется платить

31 Июль 13:46 2018-07-31T18:42:42+03:00

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Три года назад в центре Петербурга сделали платную зону парковок для автомобилей. Нужно это было для того, чтобы разгрузить историческую часть города: избавить ее от хаотично оставленных машин, сделать удобным передвижение и для самих автомобилистов, и для общественного транспорта, и для пешеходов. Цена за парковку сравнительно небольшая. Оставить на час легковой автомобиль стоит 60 рублей. Но «халявщики» давно решили, что такие «копейки» платить и вовсе не стоит. При этом штраф за неоплаченную парковку составляет 3 тысячи рублей. Но и он сходит с рук петербуржцам, потому что в законодательстве есть несовершенство. Пока.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит штрафовать водителей в такой ситуации. Дело в том, что составляют протоколы на нарушителей чиновники – парковки находятся в зоне ответственности ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга». Данные для того, чтобы назначить штраф, нужно запрашивать у полиции. А предоставить их, по закону, там не имеют права. Так и превратились платные парковки в Северной столице в бесплатные. Если закон будет одобрен в Совете Федерации, то уже через несколько месяцев неплательщикам все-таки придется отвечать рублем.

- В течение 60 дней, после того как президент подпишет его, закон вступает в силу. В соответствии с ним, в МВД должны будут разработать регламент предоставления данных, в том числе для подобных штрафов, – рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. – Тогда комитет сможет на основании него выставлять штрафы.

Оплатить парковку можно четырьмя способами, в том числе через специальный паркомат.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

За все три года существования платных парковок в Петербурге Смольный выписал 553 тысячи 136 проектов постановлений об административных правонарушениях. Путем простых вычислений можно сделать вывод, что петербуржцы задолжали больше полутора миллиардов рублей. При этом на создание платных мест для машин город в свое время потратил 500 миллионов рублей. А на содержание Центра управления парковками каждый год выделяется около 300 миллионов. В марте этого года Контрольно-счетная палата Петербурга проверила эффективность использования бюджетных средств, и пришла к выводу, что платные парковки приносят городу убытки.

НА ЗАМЕТКУ

Платная зона парковок на 2900 машиномест располагается на 27 улицах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. С восьми утра до восьми вечера за оставленный там транспорт нужно заплатить. Для легковых автомобилистов это стоит 60 рублей в час, для велосипедистов – 30 рублей в час, для водителей грузовых машин – 120 рублей в час.

Оплатить парковку можно через специальный паркомат для банковских карт. А также через мобильный телефон, отправив сообщение на номер 2722, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» или в личном кабинете на сайте. С 20:01 и до 07:59 парковка для всех превращается в бесплатную.