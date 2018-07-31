31 Июль 13:51 2018-07-31T17:42:00+03:00

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Сегодня, 31 июля, Эдите Пьехе исполнился 81 год. Весь мир знает ее как прекрасную певицу. Но о том, как артистка помогала простым людям, известно немногим. Сама Пьеха об этом почти никогда не рассказывает - не любит хвалиться. Да и добрые дела совершает совсем не ради пиара.

Тридцать лет назад Эдита Станиславовна взяла под свое крыло детский дом № 53 и была его ангелом-хранителем на протяжении десяти лет. Нина Чувашова, которая работала там директором, теперь живет вместе с артисткой в ее загородном доме под Петербургом - помогает по хозяйству. Нина Вячеславовна впервые рассказала о том, как Пьеха помогала детям-сиротам.

ВЫШЛА НА СЦЕНУ - И ИЗ ГЛАЗ ПОЛИЛИСЬ СЛЕЗЫ

- Нина Вячеславовна, расскажите, как вы познакомились с Пьехой?

- Был обычный день, я сидела в своем кабинете, зазвонил телефон, и на другом конце провода раздался голос с акцентом, который невозможно было спутать: «Это Пьеха».

- Почему она выбрала именно ваш детский дом?

- Ее направил к нам Господь. Иначе я это никак не могу назвать. Позже она рассказала мне, что 53 - это номер ее дома в прошлом. В Ленинграде тогда был дом малютки № 53 и интернат № 53. Но она выбрала нас.

Пьеха всегда обладала необычайной дипломатичностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Какую помощь оказывала Эдита Станиславовна?

- За десять лет много чего было. На концертах вместо цветов Пьехе часто дарили мягкие игрушки, их скопилось очень много, и она привезла их нам. Помню, как она вышла на сцену в актовом зале и из глаз у нее полились слезы. Между гастролями она всегда звонила и говорила: «Нина Вячеславовна, буду в городе три дня, я заеду, есть проблемы?» А когда же в детском доме не было проблем?

«ИЗ ЧЕГО ЕДЯТ ВАШИ ДЕТИ? КОШМАР»

- Вы помните, что было самым значительным?

- Пьеха всегда обладала необычайной дипломатичностью и даром убеждения. Как-то ехала с гастролей и договорилась с каким-то коммерсантом. Он вез целое купе микроволновых печей, и она уговорила отдать десять штук детскому дому. Я тогда возмутилась: «Зачем такие излишества, когда нет элементарных вещей?» Но она сказала: «Мы что-нибудь придумаем. Пригодятся». И они пригодились. Уже через неделю Эдита договорилась со строительной организацией, и нам по бартеру сделали ремонт всего первого этажа взамен на печи. Это был праздник.

А однажды Пьеха зашла в столовую и ахнула: «Нина Вячеславовна, из чего едят ваши дети? Кошмар». Позже она договорилась с заводом, и нам отдали неликвид. У нас была самая красивая посуда!

Легенда отечественной эстрады Эдита Пьеха.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Помощь была не только материальная?

- Эдита всегда была внимательна к детям, они чувствовали ее заботу. Решала не только материальные проблемы, но и поговорить могла. У ребят была проблема в школе: их одноклассникам родители запрещали общаться с детдомовскими. Когда Пьеха об этом узнала, то захотела прийти на родительское собрание. Помню, тогда повесила объявление: «Собрание состоится в актовом зале 21 декабря в 12.00. На собрании будет присутствовать Эдита Станиславовна Пьеха». В зал набилось столько людей, мне кажется, даже пришли родители учеников из соседних школ. Пьеха спела несколько своих песен, а потом на сцену вышел ее внук Стас и рассказал, как давно он дружит с ребятами из детского дома и как весело они проводят время. После этого проблема была решена.

- А в решении глобальных вопросов Эдита Станиславовна участвовала?

- В 70-е годы запустили программу «Детские дома без детей» - увеличили пособие опекунам сирот. Детей забирали из приютов пачками! Ко мне приходили лица сомнительного вида и спрашивали: «Это здесь детей выдают?» Я не отдала ни одного ребенка. Понимала, что все дети вернутся к нам, как только пособие сократят. Помню, как Эдита Станиславовна помогла мне попасть на прием к самому Анатолию Собчаку с этой проблемой. Программу потом откорректировали, сократили пособие, и, как я и предполагала, детей начали подкидывать на пороги детских домов, в больницы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стас Пьеха действительно много времени проводил в детском доме № 53, дружил со многими ребятами и даже оставался ночевать.

- У меня там была койка, своя комната. Я сам захотел там жить. У меня была некая идентификация с ребятами из детского дома, - так певец рассказывал об этом времени в одной из телепередач.

Как призналась Эдита Станиславовна, она познакомила внука с ребятами и воспитателями детского дома, чтобы Стас не болтался по улицам и всегда был под присмотром.