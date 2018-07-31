2018-07-31T15:33:36+03:00
Общество

Погода на август 2018 в Санкт-Петербурге: Тепло и солнечно, но с дождем

В Санкт-Петербурге в августе 2018 года погода будет в пределах нормы: с традиционными осадками и максимумом солнечных дней
Анна СТЕПАНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments3
Погода на август 2018 в Санкт-Петербурге.Погода на август 2018 в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Прогноз погоды на август 2018 в Санкт-Петербурге не может не порадовать горожан. Температурных рекордов, конечно, нам не светит, но погода, по прогнозам синоптиков, будет в пределах средних значений.

В первый день последнего летнего месяца, 1 августа 2018 года, в Санкт-Петербурге будет по-настоящему летняя погода. К ней петербуржцы уже успели привыкнуть за июль. Днем будет солнечно, +27+29 градусов, осадков не предвидится. 2 августа характер погоды в Петербурге также существенно не изменится. Обещают всё то же пекло под +30, на небе - ни тучки. А вот со среды, 3 августа 2018 года, в Петербурге начнутся дожди. При этом по-прежнему будет тепло - +25+27.

По данным Gismeteo, уже в первые выходные августа - 4 и 5 августа - в Петербурге жара пойдет на спад. В воскресенье, например, днем будет +19+21 и - дожди с грозой. Выше +25 воздух вновь прогреется только к 21-22 августа, а дальше снова похолодание до +18. Но, согласитесь, это все равно не +10. Так что нас еще ждет целый летний месяц!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Ленинградской области мужчина жестоко убил соседа из-за громкой музыки
Экологи: Зелененькая Красненькая - это нормально
Мужчина и женщина в Луге забили бездомного до смерти
Экологическое состояние Суздальских озер проверят за 9,5 миллионов рублей
Полумарафон "Северная столица" 5 августа остановит трамваи и троллейбусы
В Ленинградской области утонул 16-летний подросток, спасая своего младшего брата
Аноним предупредил Николая Валуева о взрыве в ТРК "Галерея" в Санкт-Петербурге
Грабителя кондитерской задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из перевернувшейся бетономешалки вылетел водитель
В квартире в Санкт-Петербурге организовали подпольное казино с игровыми автоматами
Кронштадт и Фудзи станут городами-побратимами
Петербуржец убил свою престарелую мать 50 ударами по голове
Вспыхнула и сгорела: у «Ладожской» огонь уничтожил «Ладу Калину»
Полиция Петербурга ищет 8 биотуалетов, пропавших в День ВМФ
Будущую станцию метро «Шуваловский проспект» передвинут
В четверг вечером в Петербурге был «падеж» мотоциклистов. Всего за пару часов сбили сразу троих
В Колпино мошенницы обещали «заговорить» больного и выманили у его матери-пенсионерки почти полмиллиона рублей
В Петербурге должнику присудили штраф за попытку подарить арестованную дачу