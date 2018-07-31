Погода на август 2018 в Санкт-Петербурге: Тепло и солнечно, но с дождем

31 Июль 15:33 2018-07-31T15:33:36+03:00

В Санкт-Петербурге в августе 2018 года погода будет в пределах нормы: с традиционными осадками и максимумом солнечных дней

Изменить размер текста: A A

Прогноз погоды на август 2018 в Санкт-Петербурге не может не порадовать горожан. Температурных рекордов, конечно, нам не светит, но погода, по прогнозам синоптиков, будет в пределах средних значений.

В первый день последнего летнего месяца, 1 августа 2018 года, в Санкт-Петербурге будет по-настоящему летняя погода. К ней петербуржцы уже успели привыкнуть за июль. Днем будет солнечно, +27+29 градусов, осадков не предвидится. 2 августа характер погоды в Петербурге также существенно не изменится. Обещают всё то же пекло под +30, на небе - ни тучки. А вот со среды, 3 августа 2018 года, в Петербурге начнутся дожди. При этом по-прежнему будет тепло - +25+27.

По данным Gismeteo, уже в первые выходные августа - 4 и 5 августа - в Петербурге жара пойдет на спад. В воскресенье, например, днем будет +19+21 и - дожди с грозой. Выше +25 воздух вновь прогреется только к 21-22 августа, а дальше снова похолодание до +18. Но, согласитесь, это все равно не +10. Так что нас еще ждет целый летний месяц!