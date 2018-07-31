Ольга Бузова, Павел Воля, Екатерина Варнава и другие звезды ТНТ на VK FEST

31 Июль 18:45 2018-08-01T10:56:36+03:00

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В чем причина гигантского успеха ТНТ и почему уже второй год подряд площадка ТНТ привлекает десятки тысяч гостей феста.

Звезды ТНТ собрали тысячи поклонников

Зрители вряд ли придут на никому неизвестного артиста или исполнителя, публика предпочитает ходить на топ. А с этим у ТНТ нет никаких проблем. За два дня на огромной сцене, выполненной в виде логотипа ТНТ, прошло сразу шесть полноценных концертов: Comedy Club, Stand Up, «Студия СОЮЗ», «ПЕСНИ», «ТАНЦЫ» и сольное шоу Ольги Бузовой. Каждый из концертов собрал аудиторию порядка 20-25 тысяч человек.

Бузова здесь!

Человек-эпоха, бизнес-вуман, телеведущая и певица Ольга Бузова уже сейчас готова собирать стадионы. На сцене ТНТ она исполнила свои заглавные хиты и даже поженила пару. В какой-то момент на сцене появились молодой человек и девушка. Парень встал на одно колено и сделал своей спутнице предложение, на что получил положительный ответ. Бузова благословила пару на счастливую семейную жизнь, заодно проанонсировала свое новое шоу «Замуж за Бузову», которое выйдет на ТНТ уже 26 августа. В официальной группе ТНТ «ВКонтакте» гости площадки записали десятки видео для Бузовой, зарядив ее на любовь.

Путь на ТНТ лежит через траволатор

Звезды зажигали не только в режиме офлайн, но и в рамках прямой онлайн-трансляции в официальной группе ТНТ «ВКонтакте». В студии, которая была расположена прямо над сценой ТНТ, в гигантской букве «Н», ведущие стрима — участники шоу «Импровизация» Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и Арсений Попов, актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов, актриса проекта «Улица» Леля Баранова, участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева, актеры «Универа» Константин Шелягин и Григорий Кокоткин общались с другими звездами ТНТ. Пользователи узнавали самые последние новости о новом телевизионном сезоне, участвовали в розыгрыше призов и получали стикерпаки от ТНТ. За два дня онлайн-трансляция от ТНТ набрала свыше 7 миллионов просмотров, пользователи оставили почти пол миллиона комментов и получили 680 000 стикерпаков. Те петербуржцы или жители ближайших городов, которые смотрели субботний онлайн, уже на следующий день лично приходили на площадку ТНТ.

Роман Попов и Андрей Гайдулян заключили пари

Помимо концертов и общения со звездами ТНТ, зрители участвовали в интерактивных акциях, которых в этом году на площадке стало еще больше. Там же активно проявляли себя и звезды ТНТ. Например, актер сериала «САШАТАНЯ» Андрей Гайдулян и ведущий онлайн-трансляции Роман «Мухич» Попов худели на спор. Для этого они прыгали на батуте и участвовали в мастер-классе шоу «ТАНЦЫ». Гости площадки так же были активны и выстроились в огромную очередь, чтобы снять свой собственный видеоролик с участием звезд ТНТ или прокатиться на 14-метровом траволаторе. Всего за два дня феста удалось снять около 1500 уникальных роликов с пользователями, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

За два дня на огромной сцене, выполненной в виде логотипа ТНТ, прошло сразу шесть полноценных концертов.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хабиб Шарипов открыто флиртовал с Лелей Барановой

Участник шоу «ПЕСНИ» Хабиб Шарипов и ведущая стрима актриса сериала «Улица» откровенно флиртовали друг с другом. Правда, Леля всячески отрицает свою связь с молодым певцом, но все же их поведение на площадке говорит однозначно — друзья себя так не ведут. Более того, когда Хабиб поднялся на сцену, то один из своих треков он посвятил именно Лёле.

Массовый флешмоб #тнтобниманцы

Во второй день феста ведущие шоу решили запустить массовый флешмоб и в прямом смысле заставили всех присутствующих почувствовать нашу любовь. Звездные объятия достались гостям площадки от Антона Шастуна, Арсения Попова, а самым везучим от Наденьки Сысоевой. По итогам флешмоба посетители феста сняли сотни сторис.

Офлайн-экспансия продолжается

Уже в ближайшие выходные ТНТ вновь выйдет за рамки эфира и окажется на Пикнике «Афиши» в московском музее-заповеднике «Коломенское». В программе концерты звезд проектов «Открытый микрофон», Stand Up, «Студия СОЮЗ», а также уникальные интерактивные развлечения.