2018-08-01T16:30:58+03:00
Общество

В Петербурге обсудили работу Рекламного совета

В Таврическом дворце прошел круглый стол о правовых аспектах системы саморегулирования на рынке рекламы
Полина ЖУКОВА
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В Таврическом дворце обсудили правовые аспекты работы Рекламного совета в Северной столице. Фото: iacis.ruВ Таврическом дворце обсудили правовые аспекты работы Рекламного совета в Северной столице. Фото: iacis.ru
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В Таврическом дворце 31 июля состоялся круглый стол, где обсудили работу созданного в Петербурге Рекламного совета. В сентябре 2017 года на Всемирном коммуникационном саммите было решено, что Северная столица станет пилотным субъектом в вопросе рекламного регулирования страны. Опыт Петербурга потом будут перенимать другие регионы.

В июне в Министерстве юстиции зарегистрировали саморегулируемую организацию – Ассоциацию маркетинговой индустрии «Рекламный совет». Чтобы создать для этого нововведения полноценную правовую базу, необходимы законодательные изменения. Этот вопрос и подняли сегодня члены ассоциации в Таврическом дворце.

На заседании встретились исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Романов. А также представители правоохранительных и законодательных органов, исполнительной власти, деловых кругов и общественных организаций.

Как отметил Александр Говорунов, чтобы важный проект состоялся, к нему подключились и представители рекламного бизнеса города на Неве, и Петербургская торгово-промышленная палата, и Ассоциация банков Северо-Запада, и Союз строителей. За поддержку петербургской инициативы исполняющий обязанности губернатора поблагодарил также Федеральную антимонопольную службу.

– Принципиально важно, что профессиональное сообщество активно выступило за формирование цивилизованной системы работы на этом рынке. По сути, речь идет о «кодексе чести» для специалистов рекламной сферы, – сказал Александр Говорунов.

Кстати, в 2020-м году Северная столица примет 45-й Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации.

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