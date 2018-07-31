Спальные районы Петербурга: где жить хорошо

31 Июль 10:10 2018-07-31T11:47:49+03:00

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В прошлом году одна знакомая покупала в Петербурге квартиру. И ее больше всего волновал выбор района. Близость к центру была не принципиальна, но жить хотелось в месте, удобном во всех отношениях.

- При желании, квартиру я могу переделать, а район нет, - говорила она. На поиск идеального варианта у нее ушло несколько месяцев, хотя покупательница живет в Северной столице уже давно и, казалось бы, знает все особенности городской недвижимости.

- Подобные ситуации сейчас не редкость, потому что за последние десять лет спальные районы Петербурга очень сильно преобразились, - отмечает риелтор Марина Сандалова. - Мест для нового строительства в популярных у покупателей обжитых районах почти не осталось, и застройка сместилась к границе Петербурга и области. Появились совершенно новые микрорайоны, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Конечно, каждый сам выбирает, где ему жить лучше. Одним нужны детские сады, школы и магазины, для кого-то важный пункт - парки и скверы, кого-то подкупает близость к транспортным развязкам. Выбирать вам. А мы лишь расскажем об особенностях некоторых спальных районов Петербурга.

Мурино, Кудрово, Девяткино

Многоэтажки появились здесь сравнительно недавно. При этом, формально новые дома строятся на территории Ленобласти. По факту их считают новыми городскими «спальниками». До недавнего времени они были довольно популярны у покупателей благодаря относительно невысокой стоимости квартир: цены здесь начинаются от 60-70 тысяч рублей за «квадрат».

Те, для кого стоимость жилья остается практически единственным критерием выбора, по-прежнему отдают предпочтение этим территориям. Но все больше горожан, если есть возможность, предпочитают жить в «старых» районах Петербурга. Дело в том, что численность населения в этих новых локациях очень быстро растет, а вот социальной инфраструктуры - садиков, школ, больниц - не хватает. Есть проблема и с транспортной доступностью, особенно в часы пик. Девяткино и Мурино, в основном, застраиваются жильем эконом-класса, в Кудрово есть более комфортабельные.

Плюсы: новые коммуникации в микрорайоне, так как территория сравнительно «молодая», и низкие цены на жилье.

Минусы: из-за высокой плотности населения возникают проблемы с транспортной доступностью, социальной инфраструктурой. Ощущение «муравейника» и областная прописка.

Парнас

Главным конкурентом «Девяткино и Ко» стал Парнас. Здесь также идет активная массовая застройка, строится, в первую очередь, жилье эконом-класса. Цены уже выше 70 тысяч рублей за квадратный метр. Но проблемы те же: транспортная загруженность, нехватка мест в детских садах и школах, отсутствие поликлиник и больниц. Парнас все еще воспринимается многими как окраина города, но его неоспоримое преимущество - близость метро. Здесь находится большой Шуваловский парк, но близость промзоны «Парнас» сводит это преимущество на нет.

Плюсы: близость метро, городская прописка, приемлемые цены.

Минусы: серьезные пробки, нехватка социальной инфраструктуры, близость промзоны.

Выборгский район

Этот район среди «спальных», пожалуй, самый престижный. Он хорош с экологической точки зрения, здесь много парков и озер, удобен в плане транспортной доступности, близости к метро и выездам из города, насыщен социальной, торговой и развлекательной инфраструктурой. Единственный его недостаток - внешняя однотонность. Это традиционный для Петербурга спальный район позднего советского периода. Он активно застраивался в 70-80-х годах, поэтому основу архитектурного облика составляют скучные девятиэтажки. Дальнейшая застройка здесь почти не ведется, поскольку свободных пятен под новые дома практически не осталось.

Пожалуй, единственный крупный проект, который здесь строится - это ЖК «Лондон Парк» Компании Л1. К слову, он стал новой архитектурной доминантой Выборгского района: весной этого года застройщик ввел в эксплуатацию две башни комплекса по 105 метров. Это самые высокие строения в северной части города, возможно, последние из подобных: новый регламент высотность ограничивает. Поэтому таких видов, как из окон «Лондон Парка», здесь больше не предвидится.

Плюсы: хорошая экология, развитая торговая и социальная инфраструктура (в обжитой части), транспортная доступность.

Минусы: ограниченный выбор новостроек, так как мест под застройку почти не осталось.

Невский район

Не стоит выбирать для жизни левый берег Невского района, где в основном промзоны. Новое жилье строится, в первую очередь, на правом берегу: здесь меньше промышленных предприятий, больше зелени, хорошо развита инфраструктура. Но, в целом, для проживания Невский район не очень хорош, прежде всего из-за частых пробок и плохой экологии. Хотя и популярен у покупателей недвижимости. Из-за не самой благоприятной экологической обстановки, транспортных проблем и удаленности от центра жилье здесь относится к средней ценовой категории.

Плюсы: обжитой район в городской черте, относительно доступные цены, большое количество новостроек

Минусы: транспортные проблемы и плохая экология.

Калининский район

Пожалуй, самый неоднородный район. Он протянулся с севера города, где граничит с Ленинградской областью и перетекает в Девяткино, до центра, заканчиваясь в у Финляндского вокзала. На юг Калининского района довольно «пожилой», дома здесь стоят плотно, все проблемы центра налицо – от коммуникаций до заброшенных промзон.

С другой стороны, на севере-востоке развивается Пискаревка – обособленный уголок района с плохой транспортной доступностью и в основном однотипной, скучной или депрессивной, как ее называют эксперты, застройкой.

Но есть и золотая середина Калининского – район между станциями метро «Лесная» и «Площадь Мужества». Это тихое и спокойное место с преимущественно малоэтажной застройкой, зелеными дворами, отсутствием шумных магистралей. Здесь строятся и новые дома, так что новоселы могут сполна воспользоваться всеми плюсами обжитого района и при этом обзавестись новой квартирой, соответствующей всем современным стандартам и требованиям.

К примеру, недалеко от метро «Лесная» на Кондратьевском проспекте строится новый жилой комплекс «Маршал» от Компании Л1. Он находится в глубине квартала, в некотором отдалении от оживленных магистралей. При этом транспортная доступность здесь на высоте: недалеко расположены три станции метро: «Лесная», «Выборгская» и «Площадь Ленина».

Плюсы: много зелени, развитая инфраструктура, большой выбор жилья.

Минусы: в основном новая застройка расположена вдоль проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги и отличается высокой плотностью населения. Новых домов, расположенных в глубине обжитых кварталов, немного.

Шушары

Новый спальный район на юге Петербурга, построенный на бывших совхозных землях. Плотность застройки здесь не так велика, как в Девяткино или на Парнасе, но дома строятся, в основном, также эконом-класса. С транспортной доступностью дела обстоят как и во всех районах массовой застройки: въезды на КАД «стоят» в часы пик. Что касается инфраструктуры, то социальной не хватает, а коммерция хорошо развита в районе Московского проспекта и Пулковского шоссе. Близость крупных магистралей и отсутствие поблизости зеленых зон не очень хорошо сказывается на экологии.

Плюсы: доступные цены, неплохой выбор новостроек.

Минусы: занимает большую и неоднородную по инфраструктуре территорию, поэтому о плановом развитии речь пока не идет.

Приморский район

Один из самых динамично развивающихся районов Петербурга - Приморский. Здесь с каждым годом появляется все больше новостроек, крупных торговых центров и офисных зданий. Близость к Курортному району, Финскому заливу и, в то же время, к центру, благоприятная экология, развитая торгово-развлекательная и социальная инфраструктуры делают это место востребованным.

Основной минус - недостаточно развитая транспортная сеть. Летом в часы пик, в выходные и праздники во время массового выезда или въезда в город здесь можно стоять часами. На территории района расположено всего четыре станции метро, причем все они находятся в южной и центральной части. В северную же можно попасть лишь на наземном транспорте.

Плюсы: благоприятная экология, развитая инфраструктура.

Минусы: проблемы с транспортной доступностью.