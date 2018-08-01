12 веских причин отправиться на машине в Череповец, Псков и Ивангород

1 Авг. 13:00 2018-08-02T10:29:28+03:00

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Историю Вологодчины, Псковщины и Новгородской земли каждый житель нашей страны знает из школьной программы. Эти древние города помнят крещение в 988 году, великие походы Александра Невского, жестокость Ивана Грозного, поражение Речи Посполитой и многовековые распри князей. Именно там началась история современной России…

Казалось бы, это «древнерусское» направление давно и хорошо изучено путешественниками. Однако экипаж квест-тура «Серебряный трилистник» все же сумел взглянуть по-новому на маршрут «Петрозаводск – Череповец – Великий Новгород – Псков – Ивангород». Оказывается, чтобы увидеть что-то особенно интересное – достаточно просто свернуть с федеральной трассы. И экипаж #южныерубежи2018 делал это при каждой удобной возможности.

Причина 1: шунгит и волшебный вид. Он обнаружился между деревнями Шокша и Шелтозеро, вдали от туристических троп. Мы искали месторождение уникального малинового кварцита – им отделаны и мавзолей Ленина, и саркофаг Наполеона. Увы, этот карьер нам так и не попался. Вместо этого нашелся другой, огромный и очень глубокий. Местные рабочие рассказали, что там ведется добыча шунгита – тоже довольно редкого камня. Думаете, мы советуем отправиться смотреть на горные породы? Конечно, нет! Дело в другом. Встав на краешек обрыва, здесь можно на несколько секунд почувствовать себя древним вепсским божеством. Ведь под твоими ногами, в буквальном смысле, находится весь сказочный карельский мир… Со всех сторон карьер окружает необъятный лес, в центре которого утопает кобальтовое озеро, сливающееся с небом такого же цвета. Передать такую красоту невозможно ни словом, ни фотографией. Туда нужно приезжать и просто слушать шум вековых деревьев.

СОВЕТ: Увидев запрещающие знаки - не пугайтесь, смело доезжайте до рабочего городка, и местные специалисты разрешат без проблем проехать на карьер!

Стоя наверху, ощущаешь себя веппским божеством. Автор Анна Киселева.

Причина 2: уникальная шатровая церковь в Гимреке. Деревянному ансамблю уже несколько сотен лет, но благодаря реставраторам сохранился он в превосходном состоянии. Нетипичная архитектура и искусно выполненные детали фронтонных поясов не оставят равнодушным никого. Таинственности этому месту добавляет еще одна деталь – погост, опоясывающий церковь. На нем можно найти как новые, так и очень древние захоронения. Некоторые из них уже почти сравнялись землей, поэтому ходить по погосту нужно крайне аккуратно, чтобы никого не потревожить.

СОВЕТ: Если остановиться на подъезде к церкви, можно сделать поистине фантастические кадры! Особенно на закате.

Гиморецкому погосту уже несколько сотнет лет. Автор Анна Киселева

Причина 3: подводная лодка-музей «Б-440» в городе Вытегра. Наш экипаж приехал сюда уже заполночь, поэтому на экскурсию в музей не попал, но вам - очень советуем. Боевой корабль выглядит впечатляюще даже в свете ночных фонарей, а днем вид обещает быть действительно грандиозным. Кстати, чтобы доставить лодку в Вытегру в местном заливе специально произвели дноуглубительные работы.

СОВЕТ: Если вы, как и наш экипаж, прибудете в город поздно ночью, постучитесь в сторожку местного смотрителя. Пожилой мужчина с удовольствием расскажет вам не только о подвигах лодки «Б-440», но и поведает об истории города Вытегра.

Причина 4: шлюзы. В районе Вытегры можно увидеть, как работают шлюзы. Организацией водного пути из Балтийского и Белого морей на юг, в Каспий и Чёрное море, люди были озабочены всегда. Когда-то здесь проходила часть исторического пути из варяг в греки. Первая водная система - Мариинская – была открыта здесь еще в 1810 году. В Вытегре сохранились остатки старого шлюза №1 из целого каскада. Сегодня на реке находятся шесть современных шлюзов, а в расположенном неподалеку поселке Шексна можно увидеть самый большой гидроузел Волго-Балта.

Такие сказочные деревеньки попадались нашей команде буквально на каждом шагу. Автор Анна Киселева

Причина 5: древний город Кириллов и Кирилло-Белозерский монастырь. Редкая архитектурная жемчужина даже на нашем древнерусском маршруте. Кажется, что вся многовековая нетронутая красота сосредоточена именно здесь – на святой земле, окруженной озерами и реками. Сейчас в монастыре располагается музей-заповедник. И это место просто обязательно для посещения.

СОВЕТ: Приезжайте в Кириллов вместе с семьей хотя бы на несколько дней. В этом тихом уголке можно отлично отдохнуть от всей городской суеты. Под Кирилловым есть отличная база отдыха «12 месяцев», где вы сможете снять отличный дом прямо на берегу Сиверского озера.

Причина 6: город металлургов Череповец. Осмотрев основные достопримечательности – непременно отправляйтесь на завод, где производят знаменитые тракторы "Беларус". Если повезет, сможете даже порулить огромным трактором - конечно, под наблюдением водителя-испытателя. Попасть на завод довольно просто - нужно позвонить в пресс-службу и сделать заявку. И для вас с удовольствием проведут экскурсию.

Причина 7: памятник Виктору Цою в городе Окуловка. Мало того, что сам монумент очень необычен: лидер группы "Кино" сидит на мотоцикле, возвышаясь на алом постаменте. Так у памятника еще и очень интересная история. Но ее вы должны услышать только от местных таксистов! Кстати, если подгадать время, можно попасть на рок-фестиваль, который проходит Окуловке каждое лето. Угадайте, фанатов какой группы там больше всего?

СОВЕТ: До Окуловки ехать довольно далеко, поэтому на выезде из Череповца не забудьте заправиться на АЗС «ЛУКОЙЛ». Дальше по трассе мы хороших заправок не увидели!

Улыбчивые сотрудники АЗС «Лукойл» с радостью встречали нашу команду на протяжении всего маршрута. Автор Александр Сафронов

Причина 8: Великий Новгород. Это место силы. Стены древнего Кремля возвратят вас в прошлое. Обязательно сходите в Софийской собор, разглядите внимательно памятник тысячелетию России и послушайте местные легенды про голубя и красную воду в Волхове. И, конечно, прогуляйтесь по Кремлевскому мосту до Торговой стороны, чтобы прикупить себе пару сувениров и послушать, как задорно местные музыканты исполняют для гостей города русские народные песни.

Кстати, кроме всемирно известных достопримечательностей родом из глубины веков, в городе можно найти и более современные «арт-объекты». К примеру, чудесный, хотя и малоизвестный памятник электрику, спасающему кота.

СОВЕТ: К коту и электрику зайти можно со двора Политехнического колледжа, только спросите разрешения у охраны!

Причина 9: Псков. Город, окольцованный церквями. Советуем гулять исключительно с гидом, чтобы узнать все тайны этого города. А на выезде из него (в сторону Гдова) не забудьте сделать остановку у величественного монумента "Ледовое побоище" на горе Соколиха. Легенда гласит, что именно через эту гору Александр Невский с войском направлялся на великую битву на Чудском озере.

СОВЕТ: В Пскове советуем ходить исключительно в солнцезащитных очках, неподготовленные туристы могут устать от блеска золотых куполов, особенно в такую яркую погоду, какая выдалась этим летом. Наша команда, например, по очереди забирала у штурмана Андрея Шрайба его подарок от «Невской оптики» - эта компания снабдила специальными солнцезащитными очками для вождения штурманов всех наших экипажей. Аксессуар пригодился не только водителям!

На выезде из Пскова всех путешественников провожает Александр Невский. Автор Анна Киселева

Причина 10: деревня Любыни. Истинное сокровище для внимательных путешественников, затерянное в Новгородской глубинке, вдали от основных трасс. Сотрудницы местного Дома культуры создают удивительные вещи – «деревянные» подделки... из бумаги. Невероятно, но факт: сувениры, созданные из газетных трубочек, невозможно отличить от настоящего дерева. А еще в той же деревне находится старая белая церковь - Храм «Знамение Божьей Матери», который жители деревни восстанавливают своими руками (и за собственные деньги). Если вам повезет, церковь могут открыть и даже провести для вас экскурсию.

Старую церковь в деревне Любыни восстанавливают всем миром. Автор Александр Сафронов

Причина 11: Порхов. Еще один древний город на нашем пути, который не особо известен туристам. Основная достопримечательность - конечно, одноименная крепость. Сохранилась она почти в оригинальном виде, а основал ее сам Александр Невский в 1239 году. Внутри крепости находится Никольская церковь, музей почты, тропа здоровья с разными растениями и даже дуб с золотой цепью и ученым котом!

СОВЕТ: Обязательно посетите мемориал «Дулаг-100», который находится в трех километрах от Порхова, на месте бывшего концлагеря. После войны возле концлагеря нашли захоронения более 85 тысяч человек...

Причина 12: крепость в Ивангороде. Это действительно сказка. Но не вздумайте идти туда самостоятельно, исключительно с гидом! Ведь только так вы узнаете, какое отношение к крепости имеют куриные яйца, и какие ловушки скрывают эти древние стены.

Эстония отсюда - в двух шагах. При желании даже можно услышать, о чем говорят на том берегу или самому передать привет. А если есть паспорт с «шенгеном» - даже прогуляться в Европу.

СОВЕТ: Только не ходите купаться в Нарву - это все-таки приграничная территория. И не забудьте оформить пропуск: без него в Ивангороде находиться нельзя. К счастью, получить этот документ довольно просто.