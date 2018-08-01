Проезд в общественном транспорте в Санкт-Петербурге может подорожать на два рубля

1 Авг. 15:58 2018-08-01T19:13:04+03:00

Ввести новые тарифы в подземке, на автобусах, троллейбусах и трамваях хотят с 2019 года

Изменить размер текста: A A

Неделю назад Смольный порадовал горожан: мол, в следующем году тарифы на проезд общественным транспортом повышать не стремятся. Но чиновники не уточнили, что это лишь один из вариантов. По второму, разовый билет на метро, автобус, троллейбус или трамвай вырастет на два рубля. На этом настаивают перевозчики.

ВОЗМОЖНОСТИ БЮДЖЕТА

Сейчас в Комитете по тарифам рассматривают два предложения Петербургского метрополитена, «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» о ценах на билеты на 2019 год. Два сценария появились по итогам совещания с участием перевозчиков и нескольких комитетов, которое провели еще 29 мая.

Первый вариант – оставить тарифы на нынешнем уровне: 40 рублей – на наземку, 45 – на подземку.

Второй вариант – повысить стоимость разового проезда на два рубля: за путешествие в метро придется отдать 47 рублей, за вояж на трамвае, автобусе или троллейбусе – 42. При этом проездные документы длительного пользования, то есть всевозможные карточки, станут дороже на четыре процента, в уровень с индексом потребительских цен.

– Перевозчиками на 2019 год заявлен второй вариант тарифной политики, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга.

Причина классическая, себестоимость поездки, которая, как утверждают перевозчики, выше установленной цены на билет. Сейчас перевезти одного пассажира в метро стоит, по официальным данным, 51,11 рубля, электротранспортом – 43,71 рубля, автобусов – 42,59 рубля. Дыру между потраченным и полученным закрывают за счет субсидий из городского бюджета.

– Сейчас специалисты проводят экспертизу расчетных и обосновывающих материалов в части обоснованности расходов и корректности определения параметров, которые применили при их расчете, – отмечают в ведомстве. – Тарифное решение будет принято с учетом возможностей бюджета по итогам публичных общественных слушаний.

ШАШЕЧКИ «ПОПЛЫЛИ»

Ежегодно повышать тарифы на проезд под бой курантов в Петербурге – почти как ходить с друзьями в баню: давняя традиция. Последние пятнадцать лет горожане стабильно находят под елочкой повышение цен на билеты на один-три рубля.

Исключение сделали лишь в 2014 году, оставив цены прежними (жетон тогда стоил 28 рублей). Зато вскоре, на новый 2017-ый, город получил фееричное повышение: жетон взлетел аж на 10 рублей, с 35 до 45. Таким он остается и сейчас – на удивление, второй год подряд.

– Цены на проезд и выборы, губернаторские или президентские, – это все звенья одной цепи, – считает председатель Комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Петербурга Максим Резник. – Эффект домино: процесс пошел, все шашечки «поплыли». Возможно, заявление Смольного о том, что тарифы повышать не хотят, связано и с предстоящими выборами губернатора в 2019 году. На самом деле, уже сложно разобраться в том количестве вранья.

Кстати, пару лет назад «Комсомолка» попыталась рассчитать стоимость жетона по схеме Комитета по тарифам. Получилось, что при тогдашних доходах и субсидиях жетон может стоить на треть меньше.