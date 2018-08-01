2018-08-01T18:51:46+03:00
Общество

В Пушкине cпустя четыре года открыли памятник, посвященный героям Первой мировой войны

Его главная фигура – полковой священник
Давид ГЕНКИН
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Памятник установлен возле храма. И это не случайно!. Фото: Александр БыковПамятник установлен возле храма. И это не случайно!. Фото: Александр Быков
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1 августа – особая дата в истории нашей страны. В 1914 году в этот день ( по старому стилю 19 июля) Россия вступила в Первую мировую войну, долгое время ее называли Великой. На этой войне, которая унесла четыре империи, включая Российскую, погибли, по разным данным, от 775000 до 911000 русских солдат и офицеров.

- Мой дед участвовал в Первой мировой войне, - сказал корреспонденту «Комсомолки» президент Фонда «Созидающий мир», заслуженный строитель России Вячеслав Заренков, который из личных средств профинансировал строительство памятника. – Он получение ранение в результате отравления ядовитыми газами, которые впервые в истории стали применять на той войне. И вскоре умер. Это стало одной из причин, почему я принял участие в создание монумента «1914».

Скульптурная композиция представляет собой изображение полкового священника, благословляющего русских солдат на ратный подвиг. На гранитном пьедестале надпись «MCMXIV - 1914», а также два бронзовых барельефа, изображающих Георгия Победоносца - покровителя русского воинства, и двуглавого орла - символа Российского государства.

У создавшего этот памятник действительного члена Российской академии художеств скульптура Владимира Горевого дед тоже сражался на фронтах Великой войны.

- Полковой священник был очень важной фигурой, - говорит скульптур. – Он не носил оружия, но находился в окопах вместе с солдатами и офицерами, делил с ними все тяготы службы. Поддерживал боевой настрой, вдохновлял на подвиги, если требовалось, лечил от ран. Но это все же не памятник полковым священникам, это памятник – всем, кто защищал нашу родину во время той войны.

Известно, в окопах атеистов не бывает. Не секрет, что в годы Великой Отечественной войны многие генералы, которые участвовали и в Первой мировой, тайно, а иногда и открыто, молились перед важными сражениями.

Памятник «1914» не случайно установили Пушкине. Царское Село было местом расквартирования полков Императорской гвардии, которые участвовали в сражениях с первых дней войны, несли большие потери. Раненых воинов - как офицеров, так и низших чинов - направляли на лечение в этот город, где были открыты более шестидесяти госпиталей. По замыслу императора Николая II, Царское Село должно было стать особым местом памяти о войне.

Выступавший на церемонии открытия Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов напомнил, что в 2014 году, когда отмечалось столетие со дня начала Первой мировой войны, в Пушкине, в здании Ратной палаты открылся посвященный ей музей.

- Наш памятник был готов уже тогда, - говорит Вячеслав Заренков. - И мы хотели установить его в 2014 году. Но на оформление различных документов и получение согласований ушло четыре года. Столько времени, сколько продолжалась сама Первая мировая война.

Напомним, что 11 ноября 2018 года будет отмечаться столетие со дня завершения Великой войны.

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