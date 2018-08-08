2018-08-08T13:45:55+03:00
Общество

Автограф Владимира Путина продают в Петербурге за один миллион рублей

И реальные покупатели у артефакт уже есть
Елена БЕЗГОДОВА
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За афтограф Путина петербуржец просит миллион рублей!За афтограф Путина петербуржец просит миллион рублей!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лакомый кусочек для коллекционеров - автограф президента России Владимира Путина продает 30-летний житель Петербурга Иван Дорин. Ценность росписи молодой человек оценил в миллион рублей! Может показаться странным, но реальные покупатели у автографа первого лица государства действительно есть.

- Я продаю роспись уже около года. За это время было 4 серьезных покупателя, которые готовы были приобрести автограф. Но не сошлись в цене, - признался "КП" - Петербург" Иван.

Но откуда у молодого петербуржца автограф самого Путина? Парень рассказывает: в далеком 1995 его родители зарегистрировали свой магазин, в котором торговали автозапчастями. Работали официально, поэтому и обратились в комитет по внешним связям Петербурга, где их предприятие внесли в реестр. Выдали соответствующую бумагу, подпись на которой поставил тогдашний глава комитета В.В. Путин.

Житель Петербурга выставил на продажу автограф президента Путина. Фото: СОЦСЕТИ

Житель Петербурга выставил на продажу автограф президента Путина.Фото: СОЦСЕТИ

- Сомнений в подлинности росписи у меня нет, - подчеркивает Иван. – Родители действительно регистрировали предприятие. И я уверен, что росчерк на бумаге ставил именно Путин – ну, не будут же за него расписываться его замы?! Тем более ведомство не большое. И роспись у президента сложная, ее непросто подделать.

Экспертизу "Росчерка на документе от 18 мая 1995 года" продавец не проводил. Но говорит, что готов это сделать, если потребует покупатель.

- Проблемы в этом не вижу. Но пока мы так далеко, до экспертизы, не заходили. С реальными покупателями не можем сойтись в цене: у меня просят сбросить сумму иногда даже до 200 000 рублей! Я готов торговаться, но не так, - смеется Иван.

Подпись на этом документе Владимир Путин поставил в 1995 году.

Подпись на этом документе Владимир Путин поставил в 1995 году.

Дорин не скрывает, что легко расстанется со своей ценностью. Для него и семьи роспись не имеет большой значимости. А коллекционерам может пригодиться! Хотя сам бланк документа и подпись не эксклюзивны – у тех бизнесменов, что регистрировали свои предприятия в далеких 90-х, тоже есть заверенные будущим президентом бланки.

Пока же артефакт ждет своего покупателя. Хранится документ в отдельной папке, где на роспись Путина не попадает ни солнечный свет, ни влага.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ

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