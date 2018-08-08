«Младенец не дышал»: Стюардесса рассказала, как принимали роды на рейсе Симферополь-Петербург

СЕГОДНЯ 20:56 2018-08-08T22:46:43+03:00

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Рейс SU688 из Симферополя в Петербург 8 августа задержался на несколько часов. А все из-за Ванечки, который решил родиться раньше положенного срока. Место для появления на свет выбрал романтичное – небо.

- Поначалу рейс проходил в штатном режиме, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» стюардесса Виктория Л. – Потом одна из пассажирок почувствовала недомогание. Стали оказывать ей помощь и выяснилось, что она на 34 неделе беременности.

Роды у 27-летней петербурженки Ирины начались стремительно. Стюардессы по громкой связи уточнили у пассажиров, есть ли на борту медики. По счастливой случайности этим же рейсом летела врач-педиатр Ольга и реаниматолог Мария.

Ирина родила в самолете во время перелета из Симферополя в Санкт-Петербург.

- Мальчик родился недоношенным, он не дышал, - вспоминает Виктория. - Ему сразу же был сделан непрямой массаж. К тому моменту, как мы приземлились, малыш стал нормально дышать, ладошки порозовели.

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Но перед тем как с Ваней (а именно так родители называли мальчика) все стало хорошо, работники авиакомпании и медики почти час переживали за его здоровье и состояние мамочки. Ирину переместили из эконома в бизнес-класс, где разложили кресло. К счастью, на борту были и все необходимое для нештатной ситуации инструменты – зажимы, пеленки, пледы. Ваня родился так быстро, что его появление на свет многие пассажиры просто не заметили!

- Когда роды только начались, пилот решал, как поступить – то ли вернуться в аэропорт вылета, то ли начать снижение.… Определились с «Платовым». В аэропорту нас уже ждала бригада медиков, - рассказывает Виктория.

Счастливый отец Михаил.

Кстати, сейчас Ванечка и его мама находятся в больнице Новочеркасска. Папа Михаил рассказал «Комсомолке», что в скором времени собирается их навестить. Новоявленный отец сейчас находится в Севастополе и отправил супругу в Петербург одну. То, что он станет отцом так быстро, мужчина не ожидал.

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