«Крушение» воздушного шара с влюбленными напугало петербуржцев

2 Авг. 12:31 2018-08-03T10:15:47+03:00

В лесу под Санкт-Петербургом "рухнул" воздушный шар с влюбленными. Но свадьба у ребят все равно состоится.

Но пилот уверяет, что все проходило в штатном режиме

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Ночная посадка воздушного шара напугала садоводов Новой Ропши. Десятки очевидцев поздним вечером 1 августа увидели резкое снижение аэростата. Им показалось, что шар свалился в лесу. И судно вот-вот должно было похоронить под собой молодоженов, летающих на шаре.

- Сейчас пытаются по чуть-чуть поддерживать объем, чтобы вообще все не рухнуло, - рассказывал очевидец Роман.

К счастью, двое пассажиров воздушного шара остались живы. А пилот Денис уверил «Комсомольскую правду», что все проходило в штатном режиме.

- Никакого крушения не было, - уверяет Денис. – Резонанс поднялся, потому что нам пришлось долго поддерживать шар в поднятом состоянии. Машина сопровождения попала в аварию, вот и пробыли так долго. А сели мы мягко и комфортно, на берегу пруда у лесного массива, где и собирались.

По словам Дениса, на шаре летели двое возлюбленных, его друзья. Во время романтического путешествия по небу Балтики парень сделал предложение руки и сердца своей любимой. Девушка согласилась.

- 50% всех наблюдающих за воздушным шаром при посадке думают, шар разбился. Но вы же видите, что газ есть, шар надут, а значит – что все в порядке, - резюмировал воздухоплаватель.