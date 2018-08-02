Подняться на колокольню со звонарем и посидеть на печи: 10 причин отправиться из Петербурга в Архангельск на автомобиле

2 Авг. 13:00 2018-08-02T17:43:59+03:00

А еще - советы путешественникам, как не стать обедом для хищных карельских комаров. Спойлер: вам не спастись

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Экспедиторы уже вернулись из своего путешествия по Северо-Западу России. Три экипажа из блогеров и журналистов квест-тура «Серебряный трилистник» почти неделю колесили по самым удивительным местам «Серебряного кольца России» и проехали более десяти тысяч километров. Команда #южныерубежи2018 покаталась на тракторах в Череповце, #северныйпуть2018 искупался в Белом море, а #крайсвета2018 - название говорит само за себя - доехал до Териберки.

Теперь же настало время для самого главного: поделиться впечатлениями с вами. Почесывая укусы комаров, экипаж #северныйпуть2018 собрал десять причин отправиться из Петербурга в Архангельск на автомобиле. Честно говоря, это было сложно. Ведь поводов поехать туда гораздо больше.

Для кого-то мало приехать в Карелию. Нужно еще непременно оставить свой «след» на прекрасных скалах…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

1. Оставить автограф на карельских скалах

Они возвышаются на пути из Петрозаводска в Медвежьегорск. По монументальному ландшафту можно изучать географию внутреннего туризма. Судя по надписям, полюбоваться карельской природой приезжали из Москвы, Екатеринбурга и даже из Владивостока. Я, конечно, такой самодеятельности не одобряю. Но увековечить или нет свой отпуск на тысячелетнем камне - решать вам.

2. Заглянуть в пещеру-казарму на Лысой горе в Медвежьегорске

Во время Второй Мировой войны город оккупировали финны. Они превратили местные скалы в сеть лабиринтов, казарм и оборонительных сооружений, которые сохранились до сих пор. Кроме того, с высоты открывается шикарный вид на Онежское озеро.

Внутри этой скалы когда-то располагалась казарма.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

3. Почтить память жертв политических репрессий в урочище Сандармох

В 1933 году Медвежьегорск стал одним из административных центров строительства Беломорканала и превратился в пересыльный пункт для заключенных. С 1934 по 1941 годы палачи НКВД расстреляли в окрестностях города более семи тысяч жителей Карелии, заключенных Белбалтлага и узников Соловецкой тюрьмы. Теперь на месте зверского убийства находится интернациональный мемориал.

4. Познакомиться с жителями старинной деревни Пяльма

Сюда давно пора наведаться экспертам ЮНЕСКО. Первое упоминание о деревне в берестяной грамоте датируется аж 1375 годом. В музее на открытом воздухе сохранились деревянные домики XIX века и часовня Ильи Пророка XVIII века. И все же для нас главной «достопримечательностью» села стали его жители. Когда старый мост окончательно прогнил, они попросили у администрации 20 тысяч рублей на починку. «Наверху», как рассказали нам обитатели Пяльмы, их развернули, сказав, что ремонт обойдется в несколько миллионов, а деревня бесперспективная. Тогда ее жители не опустили руки и принялись восстанавливать мост своими силами.

Местных мы застали как раз на ремонтных работахФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

5. Подняться на колокольню соборной площади в Каргополе вместе со звонарем

Это одно из самых впечатляющих мест Архангельской области. В центре города находится уникальная Соборная площадь с храмами и колокольней. Самому старому зданию ансамбля - собору Рождества Христова - почти 500 лет! Всего в Каргополе 12 памятников архитектуры, из которых восемь - федерального значения. Чего уж там говорить, если сюда приезжают даже европейские и американские туристы.

6. Прогуляться по набережной Северной Двины и историческому кварталу Архангельска

Интересный факт: во времена Великой Отечественной войны суточная норма хлеба в городе иногда снижалась до 125 граммов, а это, между прочим, ленинградский минимум. Чтобы спастись от голодной смерти, жители охотились на тюленя в Белом и Баренцевом морях. Добытые мясо, жир и шкуры уберегли от гибели тысячи людей как в Архангельске, так и в Северной столице. Об этих событиях напоминает монумент «Тюленю - спасителю жителей Архангельска и блокадного Ленинграда» на набережной Северной Двины. А в историческом квартале стоят деревянные дома с резными наличниками: загляденье!

Малые Корелы: если еще не бывали – съездите непременно, и вместе с детьми.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

7. Посидеть на печи в настоящей крестьянской избе

Малые Корелы - музей деревянного зодчества, который раскинулся на 140 гектаров неподалеку от Архангельска. Оказывается, без единого гвоздя можно построить совершенно невероятные вещи. Например, храм с многоэтажный дом. Не верите? Добро пожаловать! Доколе голова будет кружиться, можно посидеть в избе. Белокаменная печь, икона в красном углу, да токмо конек-горбунок на деревянной скамье…

8. Полюбоваться белыми ночами на Белом море

Мечта любого фотографа. В час ночи закат, уже через 30 минут - рассвет. В общем, снимай не хочу. Да и нет нигде таких живописных закатов, как на севере. Водичка, кстати говоря, тоже ничего: до 20 градусов прогрелась. Так что без плавок и купальников ни ногой. Да и кто из друзей и коллег может похвастаться тем, что купался в Белом море?

Наш экипаж петроглифы так и не нашел. Дело за вами!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

9. Отправиться на поиски онежских петроглифов около поселка Пудож

Авантюра для самых храбрых. Язык не повернется сказать, что найти древние письмена - задача простая. Где-то на скалистой набережной нацарапаны проплывавшая по водоему пару тысяч лет назад ладья и пробегавший среди листвы олень. Но рассмотреть что-либо на поросшем мхом камне сложновато.

10. Поставить палатку на берегу Челмужской губы

Сосновый лес, песчаная коса и чистейшая вода - идеальное место для отдыха на природе. Члены нашего экипажа единогласно решили, что сюда стоит вернуться снова хотя бы на пару дней.

НА ЗАМЕТКУ

Советы автопутешественникам

Здраво оцените возможности своего автомобиля. Путешествия по России не обходятся без испытания дорогами. Нам, например, пришлось несколько сотен километров прыгать по грейдеру. Песок, камни, колея, мини-озера наверняка встретятся самым голодным до впечатлений путешественникам. Ведь это не экскурсионный автобус, где все самое интересное можно увидеть, просто повернув голову. Короче говоря, готовьтесь к прелестям проселочных «дорог» с препятствиями. Мы их встретили во всеоружии - на Mitsubishi Pajero. Внедорожник на мощной – стальной – ланжеронной раме ни разу не подвёл экспедиторов и проявил себя как на федеральной трассе, так и в карельской глуши.

Вот он, наш верный железный конь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Скачайте карту перед поездкой. Готовьтесь к переездам в несколько сотен километров абсолютно без связи. Потеряться сложно, но перестраховаться все-таки стоит.

Закупитесь репеллентами. Представьте, что вы голливудская звезда. Выходите из своего лимузина на красную ковровую дорожку, и вас тут же окружают толпы папарацци. Только вместо последних – комары, оводы и слепни, которые и вопросов-то глупых не задают. Просто обкусают с ног до головы так, что следующий месяц чесаться будете.

Возьмите с собой воду. Лето в этом году жаркое даже на севере. А в такую погоду, как известно, нужно много пить. На пути же за весь день может не попасться ни одного магазина.