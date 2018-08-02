Дочь погибшей в теракте в Петербурге – о завершении расследования: «Мою маму все равно не вернешь…»

2 Авг. 13:48 2018-08-03T10:13:01+03:00

В результате взрыва погибло пятнадцать человек Фото: Александр ГЛУЗ

Дело о взрыве в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» передают в суд

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Взрыв в вагоне поезда метро, который выехал с «Сенной площади» к «Технологическому институту» 3 апреля 2017-го, прогремел в 14:33. Погибли террорист-смертник и пятнадцать пассажиров. Город ахнул.

Сегодня, спустя год и четыре месяца после трагедии, Следственный комитет России сообщил, что расследование завершено.

ХРОНИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Уголовное дело завели в день трагедии, а уже спустя два часа после взрыва произошедшее официально назвали терактом.

4 апреля 2017-го стало известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник – 22-летний Акбаржон Джалилов. Предположили, что он связан с ИГИЛ*.

6 апреля в Петербурге, в квартире на Товарищеском проспекте, схватили шестерых пособников Джалилова. Там же обнаружили бомбу, которую, по данным «Комсомолки», хотели взорвать на акции памяти у «Технологического института» 6 апреля. В тот же день в Москве поймали двоих.

17 апреля в Московской области задержали еще одного предполагаемого организатора теракта – Аброра Азимова. 20 апреля в столице арестовали Акрама Азимова – брата Аброра.

11 мая 2017-го поймали одиннадцатого подозреваемого по делу о теракте – Мухаммада юсуф Эрматова.

В конце мая братьев Азимовых обвинили в терроризме и незаконном обороте оружия. А в декабре люди в форме заинтересовались их отцом.

Аресты фигурантам уголовных дел продлевали несколько раз. Они до сих пор под стражей. Теперь уже – в ожидании суда.

ТРИ БОМБЫ

Число обвиняемых осталось прежним: их одиннадцать. В зависимости от роли каждого, им вменяют «организацию террористического сообщества и участие в нем», «содействие террористической деятельности», «террористический акт», «незаконное изготовление оружия» и «незаконный оборот оружия и взрывных устройств».

– Террористическое сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано уроженцем Киргиии Сирожидином Мухтаровым не позднее 2013 года на территории Сирии, – рассказывает и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России, полковник юстиции Светлана Петренко. – Для совершения терактов в Петербурге изготовили три взрывных устройства.

Две бомбы Джалилов пронес 3 апреля в подземку. Компоненты третьего за сутки до этого передал соучастнику, Мухаммаду юсуф Эрматову.

– Одно из устройств (огнетушитель, начиненный поражающими элементами. – Прим. ред.) он положил на платформе станции «Площадь Восстания» и собирался взорвать дистанционно, – сообщает Петренко. – Но устройство не сработало в силу конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Вторую взрывчатку смертник привел в действие прямо в вагоне. Погибло пятнадцать человек, а еще 67 пассажиров получили различные травмы.

Это первый снимок с места трагедии. Таким въехавший на станцию поезд увидели пассажиры, стоящие на платформе Фото: ДТП и ЧП (Вконтакте)

Третью бомбу Эрматов собрал со своим братом Ибрагимом и другими сообщниками, но, к счастью, использовать не успел.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Эвелина Антонова, которой тогда было 24, сидела прямо напротив террориста. Верхняя часть ее тела приняла основную часть взрывной волны на себя. Лицо обезобразило, дыхательные пути обожгло, осыпало осколками. Глаза спасло лишь то, что в момент взрыва Эва смотрела в мобильный телефон.

Эвелина: умница, красавица, студентка. Жизнь до теракта. ФОТО: соцсети

Операций, которые девушка пережила с тех пор, не счесть. Но, несмотря ни на что, Эва нашла в себе силы придти на годовщину.

На панихиду пришла Эвелина Антонова - девушка, которая сидела напротив террористаФото: Александр ГЛУЗ

– 28 июня в НИИ Джанелидзе провели очередную операцию по восстановлению хрящей и тканей носа, которая длилась около трех часов, – сообщает в сети тетя Эвы Наталья. – Все прошло хорошо, спустя две недели выписали. Следующую операцию запланировали через полгода. Собираемся обследоваться в офтальмологической клинике и проконсультироваться у пластического хирурга насчет удаления рубцов на кистях рук, которые остались после ожогов.

Еще одна пострадавшая, Анна Селезнева, сегодня отмечает двадцатилетие. После взрыва девушка провела в коме две недели, а потом заново училась ходить – и жить: у нее были открытая черепно-мозговая, осколочные ранения и страшные переломы. Анне провели больше двадцати операций.

Анна Селезнева - девушка с железным характером. ФОТО: соцсети

Перелом руки оказался таким серьезным, что на восстановление понадобился почти год. Но еще 1 сентября Селезнева вернулась к учебе. Девушка собирается стать юристом.

«Фея кукол» Ирина Медянцева в тот день погибла. Вместе с нею в метро ехала дочь Алена. Так получилось, что мама как бы оградила ее от взрыва и тем самым спасла. Обе дочери Ирины – Алена и Юлия – продолжают дело матери. Последние полтора года домашняя коллекция сказочных кукол путешествует на выставкам.

Фото: Личная страница Ирины Медянцевой "ВКонтакте"

– Расследование завершено, но суд еще впереди, – вздыхает Алена. – Как говорят следователи, «что с этих мигрантов возьмешь?». Да и ничего не изменить. Мою маму уже все равно не вернешь…

* Организация, запрещенная в России

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