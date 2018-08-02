Минус «К»: через два года в Петербурге не останется коммерческих автобусов

2 Авг. 15:07 2018-08-02T18:03:46+03:00

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Представьте себе автобусную остановку в разгар дня. Вот, к ней подъезжает маршрутка. Вторым рядом ее обгоняет, подрезая, другая: она следует по схожему маршруту и торопится первой перехватить пассажиров. Вдоль тротуара выстроились еще несколько – это их конечная остановка, и они по очереди отъезжают от нее с пассажирами. И где-то за всем этим потоком третьим рядом пытается остановиться и безопасно высадить пассажиров обычный рейсовый автобус.

Такая ситуация – а она для нашего города не редкость - изрядно надоела многим петербуржцам. Дошли до точки кипения и в Смольном. Там готовят настоящую транспортную реформу и обещают: через два года в городе не останется автобусов с приставкой «к».

- С 1 июля 2020 года весь общественный транспорт Петербурга переходит на регулируемый тариф, - рассказал на заседании коллегии глава комитета по транспорту Александр Головин. – Надеюсь, наша транспортная составляющая, особенно автобусная, выстроится по общим правилам и позволит решать важную социальную задачу.

По словам Головина, сейчас идет процесс согласования новой маршрутной сети. Его чиновник назвал наисложнейшим. Но, сделав это городские власти решат еще целый ряд задач. И в первую очередь значительно разгрузят дороги, убрав ненужное дублирование маршрутов, из-за которого перевозчики вынуждены конкурировать за пассажиров на дорогах. После 2020 года конкуренция между ними останется только на уровне конкурсов за госбюджет.

- Сегодня трамвай идет по одной из улиц, а параллельно еще два маршрута дублируется «кашками», - приводит пример чиновник. – В дальнейшем мы усилим работу трамвая, уменьшим интервал его движения. И можем продублировать его одним автобусом. Но этот маршрут будет на конкурсной основе, по госконтракту. И не обязательно его выиграет государственный перевозчик.

То есть, с рынка коммерсантов не выгоняют. Они могут «отстоять» свои маршруты в конкурентной борьбе и получить субсидию из бюджета. Но, если они хотят остаться «в игре», им придется привыкать к новым правилам.

- В июле 2020 года у большинства перевозчиков, заканчивается срок действия контрактов, которые были заключены в 2015 году на пять лет, - пояснил Головин. – К этой дате и привязаны нововведения. Затем мы коммерческую сеть будем переводить на госконтракт, меняя ее структуру. Работая по старому законодательству, перевозчики имели возможность останавливаться «по требованию», не обеспечивать социальную направленность, не предоставлять пассажирам льгот.

В новых реалиях все по-другому. Останавливаться автобусы будут исключительно на автобусных остановках. Проезд в них будет стоить одинаково. Кроме того, на любом виде транспорта с 1 июля 2020 года любой человек сможет воспользоваться льготами, которые ему положены.

КСТАТИ

К новой системе город переходит не с бухты-барахты. Небольшой опыт у Петербурга уже есть.

- Год назад мы запустили на проспекте Просвещения пилотный проект, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" пресс-секретарь «Организатора перевозок» Роман Агапитов. - Маршрутки частично заменили усилением движения на трамвае № 100 и автобусе № 21.Все идет хорошо.

Сейчас разрабатывается документ планирования, в котором будут учтены все пассажиропотоки, транспортная миграция, дублирование потоков. Тогда же станет ясно, нужно ли будет приобретать новые автобусы, трамваи, троллейбусы или же хватит того подвижного состава, который сейчас есть. Просто, их можно будет менять местами.

- Некоторые социальные маршруты не предполагают большого пассажиропотока, - приводит пример Роман Агапитов. – Там, возможно, достаточно машин средней вместимости, которые сейчас работают на коммерческих маршрутах. А на напряженных магистралях, напротив, потребуется усиление движения.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений АФИНОГЕНОВ:

- Эти изменения необходимы. Коммерческий транспорт, как правило, дублирует социальный и при этом даже не предоставляет лучший сервис. Москва уже перешла на такую систему работы в прошлом году. В системе общественного транспорта важна централизованность, чтобы перевозчики не конкурировали за пассажиров.

Но, нужно понимать, что в первое время, конечно, возрастет количество нелегалов. Маршрутки так просто не изгоняются. Да, большинству горожан придется перестраиваться, наверняка кому-то будет хуже, не бывает так, чтобы все выиграли. И чтобы минимизировать неудобства, нужно все очень тщательно продумать.

Реакция коммерческих перевозчиков будет разной: в зависимости от того, какие будут лоты, как будет поставлен рынок. Если лоты очень крупные, понятно, что в конкурсе не смогут участвовать мелкие перевозчики, они будут недовольны. Наличие разных лотов: и объемных, и по 1-2 маршрута на район, устроит всех. В целом, если перевозчики будут видеть, что город назначает цену за каждый километр, за каждый рейс, и она их будет устраивать, думаю это им будет даже выгоднее.

И еще важный вопрос, который нужно решить – охват улиц. У нас очень много новых жилых массивов, к которым до сих пор не едет социальный транспорт. В чем маршрутки впереди планеты всей, так это в том, что они сразу едут к новостройкам. Социальные автобусы так быстро запускать не получается. Поэтому при планировании маршрутов застройку города надо сразу учитывать