Тотальная распродажа товаров в MediaMarkt в Санкт-Петербурге объявлена до конца августа

СЕГОДНЯ 12:36 2018-08-03T12:38:08+03:00

Тотальную распродажу объявили в Media Markt в Санкт-Петербурге в связи с закрытием сети. Фото: Иван ВИСЛОВ

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MediaMarkt объявил о ликвидации своих магазинов в Санкт-Петербурге и дал старт тотальной распродаже товаров. Руководство магазина обещает скидки в розничных магазинов MediaMarkt в Санкт-Петербурге до 70 процентов. На деле же скидки на электронику в MediaMark составляют в среднем 10-15 процентов.

Например, Apple iPhone 8 64GB сейчас можно купить за 44639 рублей вместо прежних 54999 рублей, Apple iPhone X 64GB обойдется в 68 389 рублей, что на 8 процентов выгоднее, чем месяц назад. Зеркальный цифровой фотоаппарат Canon EOS 750D Kit 18-135mm IS STM сейчас можно купить за 43 129 рублей, а не за 60 990 рублей, как он стоит до акции. Холодильник LG GA-B429SLUZ в Media Markt выставлен за 34 419 рублей, а телевизор Samsung UE40M5000AUXRU за 21999 рублей (25 989 рублей - старая цена).

На сегодняшний день в Северной столице работают 7 магазинов MediaMarkt - в ТРК «Европолис», ТРК «Лондон Молл», ТРК «Питер Радуга», на Юго-Западе, в МЕГА Парнас, в МЕГА Дыбенко и Лето.

- Спешите, только до конца августа 2018 года! Количество товаров ограничено! - обратились через рассылку к своим постоянным клиентам сотрудники Media Markt.

До этого в Санкт-Петербурге был закрыт магазин MediaMarkt на Савушкина.