2018-08-03T19:35:10+03:00
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На Дворцовой площади состоится общегородской культурный проект «Будь с Городом!»

Вход свободный!
Степан СТЕПАНОВ
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5 августа «Будь с Городом!» на Дворцовой площади. Фото: «ТНТ-Санкт-Петербург»5 августа «Будь с Городом!» на Дворцовой площади. Фото: «ТНТ-Санкт-Петербург»
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5 августа на Дворцовой площади состоится общегородской культурный проект «Будь с Городом!». В этом году идею праздника поддержала Анастасия Денисова, современной молодежи она знакома по роли Палны (Екатерины Швиммер) в популярном сериале «Деффчонки» на телеканале ТНТ.

Анастасия выступит с приветственным словом и споет песню «Дом».

«Спасибо организатором фестиваля за возможность выйти на историческую площадь со своим сокровенным творчеством. Песню «Дом» написал мой папа, его уже нет с нами 5 лет, а песня продолжает звучать и дарить тепло людям. Это произведение посвящено нашим родителям и деткам. Мне бы очень хотелось, чтобы моя песня принесла радость всем, кто собирается прийти на Дворцовую площадь. Действительно, необходимо помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи. Давайте сделаем это вместе на теплом и душевном концерте».

5 августа «Будь с Городом!» на Дворцовой площади

17:00

Вход свободный!

СПРАВКА

Ежегодно фестиваль «Будь с Городом!» посещают порядка 50 тыс. петербуржцев. Программа праздника предусматривает не только концерт – можно принять участие в городском экшен-квесте «Петербургские благотворители», посмотреть выставку-презентацию благотворительных фондов и волонтерских организаций, поучаствовать в мастер-классах.

Сериал «Деффчонки»

Премьерный показ пятого сезона сериала «Деффчонки» стартует на ТНТ 13 августа 2018 года. На протяжении пяти предыдущих сезонов главные героини мечтали о красивой жизни в Москве, в итоге они возвращаются в родной Саратов. Ольга «Леля» Ржевская (Полина Максимова) не теряет надежду на счастливые отношения с богатым и презентабельным мужчиной. Но первый встречный олигарх (Ян Цапник) оказывается ее отцом, с которым она не виделась много лет. Катя «Пална» Швиммер (Анастасия Денисова) занимает руководящую должность на местном заводе, бесит своей активностью директора (Сергей Рост), берет взятку и заводит роман с главой администрации губернатора. Молодая мать Маша «Бобылыч» Бобылкина (Галина Боб) скучает по своему возлюбленному Звонарю (Алексей Воробьев), который уехал в Москву на съемки телешоу «Завидный жених», и начинает встречаться со своим бывшим – главным хулиганом города.

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