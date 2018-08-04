2018-08-04T21:29:24+03:00
Общество

Спасенного в горах Пакистана петербургского альпиниста отправили в Россию

Правда, забрать его спецборт МЧС смог только со второго раза [видео]
Александра СУРИС
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Александр провел на горе неделю Фото: Анна ПиуноваАлександр провел на горе неделю Фото: Анна Пиунова
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Неделя в палатке, заваленной снегом, в горах Пакистана на высоте 6200 метров. Осознавая, что где-то там внизу тело сорвавшегося напарника Сергея Глазунова. Выдержать такое может только очень сильный духом человек. Александр Гуков смог. Теперь задача - восстановиться физически и морально.

Напомним, Александр вместе с Сергеем пытались покорить Латок-1. Семитысячная вершина почти 50 лет была неприступной. Альпинисты собирались снять фильм о своем восхождении. И им почти удалось. Они забрались на 6945 метров, когда погода начала портиться. Спуститься мужчины не успели.

Альпинист Александр Гуков вернулся из Пакистана в Россию.

Спасли Гукова 31 июля. Медики оценивали его состояние, как весьма тяжелое. Несколько дней он провел в госпитале города Скарду, пока решался вопрос об его транспортировке в Россию.

Вообще, привезти Александра должны были еще вчера. За альпинистом прилетел спецборт МЧС. Торжественные проводы и вдруг... аварийная посадка.

- Птица в самолет попала, ждем новый, - сообщил Гуков координатору спасательной операции Анне Пиуновой.

Сегодня уже обошлось без птиц. Как рассказала Анна, около 11 часов утра 4 августа борт с Александром вылетел из Исламабада в Москву с дозаправкой в Алма-Аты. Он будет проходить дальнейшее лечение в столице. Есть надежда, что с помощью российских врачей, он сохранит обмороженные пальцы и полностью восстановится.

Александр будет лечиться в Москве Фото: Анна Пиунова

Александр будет лечиться в Москве Фото: Анна Пиунова

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