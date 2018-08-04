2018-08-04T18:51:01+03:00
Спорт

Идет волна: «Зенит» побеждает в первом домашнем матче сезона

Сине-бело-голубые обыграли тульский «Арсенал» с минимальным счетом 1:0
Александра СУРИС
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«Зенит» начал домашний сезон красивой волной и важной победой Фото: ФК «Зенит»«Зенит» начал домашний сезон красивой волной и важной победой Фото: ФК «Зенит»
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То, что зенитовцы настроены в этом сезоне по-боевому, было понятно еще до начала матча. Сегодня днем объявил о старте кампании «Идет волна». На каждом кресле стадиона лежала инструкция: как сделать «волну». Зачем это было нужно - стало понятно чуть позднее.

Перед началом игры на больших экранах для болельщиков клуба включили «видеоманифест».

Если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов.

Петербург превратится в волну и пойдет мимо всех городов.

И никто не сможет помочь - у терпения своя цена.

Прячьте все и бегите прочь, потому что идет волна.

После этого стало понятно, зачем нужны инструкции. 47 тысяч болельщиков образовали огромную сине-бело-голубую волну, а на фанатском вираже появилась ладья, плывущая к свету.

- Вода - один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом, - пояснили концепцию кампании представители клуба. - Волна - энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков «Зенита».

После такого начала игроки, конечно, вышли «заряженные» на победу. Но и гости сюда приехали бороться. Три очка нужны были всем. Петербуржцам - чтобы удержаться на первом месте в таблице, тулякам - чтобы не скатиться в конец.

Назвать сильно зрелищной игру, честно говоря, было нельзя. Да, хозяева «диктовали» свои правила: больше владели мячом, у них больше ударов в створ ворот, аж 12 угловых. Луневу мяч дали потрогать лишь пару раз. Зато у гостей - статистика врать не будет - в два раза больше перехватов. Оборонялись они очень грамотно и очень организованно.

На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Во втором тайме игроки «Арсенала» стали активней. На 61 минуте Олег Шатов со штрафного открыл счет. Почти в самом конце игры удвоить его мог Леандро Паредес, так же со штрафного. Но мяч, пролетел рядом со штангой.

В итоге гол Шатова, который провел прошлый сезон в аренде в «Краснодаре», стал единственным и победным. 1:0, и «Зенитовцы», по крайней мере на неделю, закрепляются в первой тройке.

Следующий матч команда проведет 9 августа в Минске. Это третий отборочный тур Лиги Европы. Выступление в российском чемпионате «Зенит» продолжит 13 августа в гостях у казанского «Рубина».

Нас миллионы. Мы идем. #ИдетВолна.#ИдетВолна: Зенит представляет кампанию на сезон-2018/19 Сине-бело-голубые объявляют о старте кампании, которая объединит все матчи Зенита в сезоне. Вода один из символов Петербурга, возведённого на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков Зенита . Нас миллионы. Мы идем. #ИдетВолна.

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