2018-08-05T12:40:13+03:00
Общество

Как в Португалии: В Петербурге открылась «Аллея парящих зонтиков»

Необычная инсталляция появляется в городе уже четвертый год подряд
Елена БЕЗГОДОВА
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В Соляном переулке появилась аллея парящих зонтиков. Фото: организаторы инсталляцииВ Соляном переулке появилась аллея парящих зонтиков. Фото: организаторы инсталляции
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В центре Петербурга появилась долгожданная аллея парящих зонтиков. В этом году зонтичного места для необычного селфи могло и не быть – организаторы сообщали, что у них появились проблемы с финансированием. Помогла краундфантинговая площадка, на которой смогли собрать нужную сумму для воплощения инсталляции. С 4 августа аллея открыта в Соляном переулке.

До 2 сентября аллея с зонтиками, одними из главных атрибутов дождливого Петербурга, будет радовать гостей и жителей Северной столицы. Полюбоваться на парящие зонтики можно бесплатно. Как и посмотреть на выступления музыкантов, уличных танцоров и актеров.

- Каждые выходные мероприятия будут посвящены определенной теме: танцам, театру, искусству. А в будние дни «аллея» станет местом проведения лекций, концертов, чтений - рассказывают организаторы и напоминают: на аллею обязательно нужно приходить с фотоаппаратами!

На аллее парящих зонтиков можно не только сделать шикарные снимки, но и встретить уличных артистов. Фото: организаторы инсталляции Фото: другой источник.

На аллее парящих зонтиков можно не только сделать шикарные снимки, но и встретить уличных артистов. Фото: организаторы инсталляцииФото: другой источник.

Так, 4 и 5 августа стали днями музыки, а следующие выходные пройдут под эгидой уличных театров. Суббота и воскресенье 18 и 19 августа посвятят танцам, а последние выходные лета - уличному искусству.

Аллея парящих зонтиков в Соляном переулке радует петербуржцев уже четвертый год подряд. Идею подсмотрели у португальцев, которые таким образом спасают один из своих небольших городков от солнца и дождя. В России инсталляция воссоздали ради красоты и необычных, красивых снимков.

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