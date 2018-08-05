Журналист "Комсомолки" снялась в сериале с Чадовым и Бардо

5 Авг. 19:21 2018-08-05T20:51:27+03:00

Роль нашего корреспондента заключалась в том, чтобы танцевать в массовке

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С детства представляла, как буду петь на сцене для многотысячной толпы, играть в больших и малых театрах и маячить на голубом экране. И вот мой звездный час настал: телеканал СТС и продюсерский центр "ГОРАД" пригласили меня на съемки второго сезона сериала «Улетный экипаж», которые сейчас проходят в Санкт-Петербурге. Задача была одна - проверить, могу ли я все-таки стать актрисой кино.

ЧАДОВ ПОЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕНЯ

Заметно смущаясь, захожу в караоке-клуб - это и есть съемочная площадка на сегодня. Меня встречает помощник режиссера.

- Ну и куда я такую приметную блондинку поставлю? - сразу озадачилась она.

На тот момент половина съемочного дня была уже позади, вся массовка на площадке примелькалась в кадре, поэтому меня «закопали» в гущу людей у самой сцены. По сценарию главный герой, которого играет Алексей Чадов, поет на сцене, а мы, «массовики», танцуем и восторженно ему аплодируем. Роль незамысловатая, но я почему-то начала волноваться.

- Все встаем на позиции, мотор! - скомандовал режиссер. От яркого света и духоты в помещении у меня начинается мандраж. Все тело сковало, и я поняла, что не могу вести себя естественно. Да еще и Чадов тут такой красивый.

Алексей протяжно запевает песню Владимира Кузьмина «Сказка в моей жизни», я танцую, двигаясь в такт с толпой, смотрю на него, и кажется, что он поет только для меня. Ох они, чудеса кинематографа, актерского дара Чадова и моей фантазии.

- Стоп, снято! - громогласный режиссер тут же вернул меня в реальность.

Все разбегаются, а я, немного растерянная, остаюсь стоять на одном месте. Тут ко мне подходит очаровательная брюнетка, в руках у нее бокал с красным вином - естественно, бутафорским.

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ - СЪЕМОЧНЫЙ ДЕНЬ

- Первый съемочный день? Будь пораскованнее! - улыбается женщина.

Моей новой знакомой оказалась Наталья Курунова. Она ведет себя так уверенно, будто всю жизнь в кино. Оказывается, на самом деле она писательница, а съемки - всего лишь хобби.

- Я не первый раз снимаюсь, довольно часто хожу по кастингам и еще ни разу мне не отказывали, - рассказывает Наталья. - Играла в фильме «Крылья империи» у режиссера Игоря Копылова с Милошем Биковичем и Ксенией Лукьянчиковой. А в «Улетном экипаже» решила поучаствовать, потому что мой муж работает пилотом, мне близка эта тема. В этот раз я еще и 15-летнюю дочку Юлю с собой взяла - ее тоже сразу утвердили.

Обед между дублями со стороны напоминает праздничное застолье.Фото: Александр ГЛУЗ

- Много платят за съемки?

- Средний гонорар - тысяча рублей за съемочный день, но, конечно, я не ради денег этим занимаюсь, а ради удовольствия. Но если мне когда-нибудь предложат интересную главную роль, не откажусь.

Наше щебетанье снова прерывает команда режиссера: «На исходные!» На сцене появляется Чадов и поет, мы восхищаемся. Тут даже играть не нужно! Позади шесть дублей. Все это очень захватывающе, конечно, но последний час я уже не могу думать даже о красоте Чадова - настолько сильно болят ноги.

ОБЕД СО ЗВЕЗДОЙ

- Закончили, обеденный перерыв, - наконец объявляет помощник режиссера, и вся массовка отправляется во двор подышать. Там организована кухня, можно перекусить и выпить воды или кофе.

Неожиданно к нам присоединяется Наталья Бардо - актриса фильмов «Бабушка легкого поведения» и «Ночная смена». В «Улетном экипаже» она играет пилота Полину Овечкину и по совместительству возлюбленную Алексея Чадова.

- Наталья, а как вы боретесь с волнением на съемках? Или у вас его уже нет? - решила воспользоваться ситуацией и взять совет у известной актрисы.

- Я всегда продумываю свой образ, учу текст, высыпаюсь перед кастингом. Волнение присутствует только на пробах, а во время съемок, когда тебя уже утвердили, нет.

На мой вопрос, с кем лучше подружиться на съемочной площадке, Наталья уверенно и без раздумий отвечает: с режиссером! Кстати, Бардо сейчас замужем за Марюсом Вайсбергом - режиссером первого сезона «Улетного экипажа». В 2017 году у них родился сын Эрик.

- Всю съемочную группу прошу выйти на задний двор, вас ждет праздничный стол, - объявляет Наталья по рации.

Наталья Бардо и Макар Запорожский.Фото: Александр ГЛУЗ

Опять обед?! Мне однозначно нравится сниматься в кино! Но оператор, который стоял рядом со мной, пояснил мне, что не всегда так часто кормят.

- У Наташи просто предпоследний съемочный день, и она по традиции проставляется.

Все подошли к столу, я заняла местечко около звезды сериала «Молодежка» Макара Запорожского.

- Макар, вы тоже считаете, что во время съемок нужно подружиться с режиссером?

- Не надо пытаться никому понравиться, - совершенно серьезно ответил актер. - Нужно быть собой и получать удовольствие от процесса. Если сильно нервничаешь, надо «обнуляться» - каждый по-своему это делает.

ОДИН СЦЕНАРИЙ В ЖИЗНИ И КИНО

По сюжету сериала «Улетный экипаж» герои Макара Запорожского и Алексея Чадова - братья, которые борются за сердце одной девушки Полины Овечкиной.

- Макар, в реальной жизни у вас тоже есть брат. Не происходило ли похожей драмы у вас?

- Да, как-то я начал встречаться с девушкой, а потом узнал, что до меня она встречалась с моим братом. Не самые лучшие чувства я тогда испытывал. Но время лечит. Потом я пошел учиться в театральный вуз, и наши отношения не выдержали постоянных разлук.

Селфи на память.

«ЗА СБЫЧУ МЕЧТ»

Обед подошел к концу, и мы вернулись на съемочную площадку. В то самое место, где душно, много техники, профессионалов и так интересно. Одну сцену снимали несколькими дублями и с разных ракурсов. Дело это трудозатратное, я вам скажу. Съемки пяти минут сериального времени заняли у нас весь день, и я его никогда не забуду. Ведь я с детства мечтала об этом. Но, знаете, пока я все же продолжу карьеру журналиста.

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Наталья Бардо:

- Любите свою жизнь каждый день как последний, а тем, кто хочет начать сниматься в кино, надо много читать, быть трудолюбивым и верить в себя.

Макар Запорожский:

- Не думайте о том, как вы выглядите в кадре. Думать надо о том, что и как вы делаете.