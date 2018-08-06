Режиссер Дмитрий Светозаров – о новом сезоне «Агента национальной безопасности»: «Леха Николаев вернулся, чтобы расследовать смерть друга»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-06T15:20:50+03:00

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Сериал «Агент национальной безопасности» стартовал на экранах страны в 1999 году. История про детективные похождения агента ФСБ Лехи Николаева (герой Михаила Пореченкова) сразу стала культовой и полюбилась миллионам зрителей.

Но после ухода режиссера и главного создателя сериала Дмитрия Светозарова, картина начала «сыпаться», и пятый сезон в 2004 году стал последним. В 2006 году умер Андрей Краско, который играл одного из главных героев - друга Николаева.

Спустя пятнадцать лет Светозаров решился на продолжение популярного сериала. Замену герою Краско искать не стали.

Андрей Краско играл одного из главных героев - друга Николаева.Фото: кадр из фильма

- Это было бы не честно и не правильно, - признался сам Пореченков. Поэтому новый сезон начнется с того, что Леха Николаев вернется в Петербург, чтобы расследовать смерть своего друга - того самого, которого играл Краско.

Съемки, по традиции проходят в Петербурге. Мы попадаем на площадку, когда съемочная команда работает в библиотеке. Здесь Леха Николаев работает с архивами – ищет зацепки для расследования.

Светозаров решился на продолжение сериала «Агент национальной безопасности».Фото: Олег ЗОЛОТО

Ждем, наблюдаем, как неспешно заносят оборудование, надо сказать его очень много, и сам Светозаров руководит процессом. На площадке царит очень спокойная атмосфера. Когда все приготовления завершены, начались первые репетиции в кадре. Светозаров у монитора. К актерам и съемочной группе режиссер обращается исключительно ласково: «Мишенька (Михаил Пореченков – прим. авт.), Сашенька (актер Александр Кабанов – прим. авт.)».

- Дмитрий Иосифович всегда спокоен, на площадке общается только так. Наша команда уже давно вместе, мы как одна большая семья, он для нас уже больше чем просто режиссер, - говорит ассистент по актерам Марьям Махиева.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Репетиция сцены закончена, и Светозаров командует «снимаем». Я жадно вглядываюсь в режиссерский экран. В кадре герой Михаила Пореченкова уснул на столе, его разбудил сотрудник библиотеки, он поднимает голову и…. на лице его должен был прилипнуть листок бумаги, но что-то пошло не так.

Дмитрий Светозаров показывает Михаилу Пореченкову, как видит эту сцену.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мотор! Дубль первый!Фото: Олег ЗОЛОТО

- Стоп, - кричит режиссер. – Гример? Где гример? Приклейте Мише бумажку нормально, пожалуйста, - просит Светозаров. И так пять дублей.

Как ни странно, самой сложной задачей оказалась сцена со злосчастным реквизитом. Бумажка предательски не клеилась и отлетала в самый не подходящий момент. Участники съемочной команды, которые стояли рядом и наблюдали за происходящим, начали улыбаться и сочувственно хихикать.

Надо сказать, что кино очень кропотливый и трудный процесс. В среднем за день успевают снять только семь-восемь минут сериального времени.

На лице героя Пореченкова должен был прилипнуть листок бумаги, но снять это получилось далеко не с первого дубля.Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из перерывов удается пообщаться с Дмитрием Светозаровым. Первый вопрос о том, всегда ли на его площадке царит такая невероятная атмосфера.

- Это остатки былого Ленинградского кинематографа, который вымер и уничтожен. Я стараюсь собирать людей в группу, которые помнят, как делается кино. А кино делается в особых условиях, здесь особая этика взаимоотношений, - говорит режиссер.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ГЕРОЕМ И МИРОМ

К продолжению съемок «Агента» Светозарова подтолкнул случай.

- Спустя 15 лет я встретил Мишу (Пореченкова – прим. ред.) на площадке своего фильма «Тень» и увидел, как он вырос, как актер. Тогда и решил вернуться к истории «Агента», - вспоминает Дмитрий Иосифович. - Сюжет возник сам собой. Герой вернулся после самовольной отлучки, он пятнадцать лет жил в глубинке и работал егерем. Но тут появляются новые обстоятельства смерти его друга, которого играл Андрей Краско, и он возвращается в свой город, который невероятно изменился. Вот тут то и начинается конфликт между героем, который законсервировался в своих представлениях о жизни, и миром, где все изменилось.

Режиссер не раскрывает всех секретов продолжения истории. Уточняет лишь, что зрителей ждут много новых авантюрных поворотов, но главное - сериал сохранит стилистику прошлых лет. Съемки планируют завершить в 2019 году.