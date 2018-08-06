Михаил Пореченков: В 90-е мне хватало денег на 5 бутылок водки и сухари

6 Авг. 15:45 2018-08-06T17:38:45+03:00

Актер, который снимается в сериале «Агент национальной безопасности», рассказал, каким стал его герой Леха Николаев [видео]

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Журналистка «Комсомолки» отправилась на съемки нового сезона «Агента национальной безопасности». В перерывах между дублями актер рассказал «КП», почему ему сперва не доверял Андрей Краско, как он готовился к роли Лехи Николаева и как он уговорил Хабенского сниматься в "Убойной силе".

Удивительно, но съемки нового сезона «Агента национальной безопасности» проходят в... библиотеке! По сюжету Леха Николаев пришел сюда, чтобы найти зацепку в архивах.

В кадре Михаил Пореченков. Он уснул за столом. Его будит сотрудник библиотеки. Артист поднимает голову. По сценарию к его лбу должен прилипнуть листок бумаги, но что-то пошло не так.

- Мишенька, попробуй по-другому. Глебушка, камеру левее, - ласково говорит режиссер Дмитрий Светозаров.

Такая вот душевная, даже, пожалуй, семейная обстановка царит на площадке.

- Сюжет возник сам собой, - объясняет Светозаров. - Герой Пореченкова 15 лет жил в глубинке, работал егерем. Но тут появляется новая информация о смерти его друга, которого играл Андрей Краско. И Мишин герой возвращается, чтобы выяснить истинные причины его смерти.

В перерыве между съемками (рабочий день здесь 9 часов) подхожу к главному нацагенту всея России. Я начала разговор (как мне казалось) с комплимента:

- Михаил, у «Агента национальной безопасности» были хорошие рейтинги...

- Хорошие?! Да это культовый сериал. Как так хорошие? Это культовый сериал, вы понимаете? Культовый!

- Я просто старалась не выражаться в превосходных степенях, - пытаюсь оправдаться.

- Нет! Надо превосходными говорить! Когда, если не сейчас? После смерти? Призы надо давать тогда, когда люди заслуживают, а не когда они уже умерли.

- Поняла! Предыдущие пять сезонов были очень крутыми!

- Это культовый сериал, который показали больше 100 раз по телевизору, - не успокаивается Пореченков. - Мы стояли у истоков зарождения телевизионного кинематографа в нашей стране. Были мы и менты, а больше никого не было! Поляна, пустая! А вы так скромненько говорите: «серенький сериал». Эх, вы!

«КРАСКО СНАЧАЛА МНЕ НЕ ДОВЕРЯЛ»

- А как вы попали в этот КУЛЬТОВЫЙ сериал?

- Из рекламы. 20 лет назад я снимался в рекламе у режиссера Дмитрия Светозарова. Он меня и пригласил на пробы «Агента».Там было много претендентов, но в конце концов создатели остановили свой выбор на мне.

- А из известных актеров кто-то еще пробовался?

- Ага, так я и сказал! Это не прилично вообще.

- Вашим напарником по сериалу был Андрей Краско. Много времени ушло на притирку друг к другу?

- Присматривались к друг другу, да, довольно долго. Но больше Андрюша. Он - человек был уже опытный и старше меня. А я что? Мне надо было работать и впитывать весь опыт. Он сначала немного недоверчиво ко мне отнесся.

- Но в итоге-то подружились?

- Не сразу. Андрюха вообще ничего быстро не делал. Он не был скоростным, чтобы дружить быстро…. Был этап приглядки, после чего он сказал: «А не, нормальный-нормальный парень. Можно…»

- А с его папой Иваном Краско связь поддерживаете?

- С Иван Ивановичем? Мы на съемках встречались. Но Иван Иванович это одно, а Андрюша это другое.

«ЗАМЕНИТЬ КРАСКО БЫЛО БЫ НЕ КОРРЕКТНО»

- Михаил, а почему вы именно сейчас решили снимать продолжение? Столько лет ведь уже прошло.

- Ну эта идея витала в воздухе. История нового «Агента» всегда была где-то рядом, и все спрашивали «ну когда-когда?».

- В новых сериях вы будете расследовать смерть героя Краско. А не было варианта просто взять на эту роль другого актера?

- Ни в коем случае! Нынешний вариант сценария — единственный. Другой актер — это не корректно, это не правда.

- Вы принимали участие в написании сценария для нового сезона?

- Заботы по сценарию были полностью на Дмитрии Светозарове. Он всегда выверяет сценарий, он его дописывает, и я ему в этом смысле всегда доверяю.

- Ну а на других проектах вы часто просите переделать сценарий?

- Я сам переделываю, ничего не прошу. Чего просить? Переделываем сцену прямо на съемочной площадке.

- Сложно было вернуться к роли Лехи Николаева?

- Нет.

- Четкий ответ…

- Да. Я пять лет для этого учился, чтобы возвращаться и снова начинать. Был момент, когда Дмитрий Иосифович сказал: «Нам надо вернуть того Леху». Потом я как-то встал, сначала так, потом рукой облокотился о стол, а он смотрит и говорит: «Вот так Николаев стоит, это правильно!». Ну все, значит, вернулся Леха!

- Вы не боитесь не оправдать с новым «Агентом» ожидания зрителей?

- Надеемся на успех, иначе мы бы не брались за эту работу. Думаю, что для тех людей, которые смотрели «Агента» в прошлом, это будет ностальгическая история. Принцип съемки не меняется, мы пытаемся сделать все так же. Леха Николаев тот же, это мир вокруг поменялся.

КСТАТИ

Как Хабенский начал сниматься в «Убойной силе»

- Однажды Костя Хабенский приехал ко мне и говорит: «Мишань, мне предложили сниматься в сериале. Я ответил: «Нету кино на поляне». Время такое было, не было ничего. Пусто было. И все говорили «Это должно быть большое кино, что вы со своими сериалами». А я Косте говорю «Костян, ну ты что, вообще ничего нет, обязательно надо сниматься, иначе мы так будем ждать и останемся у разбитого корыта», а он «Да? Да надо точно?» Я говорю «Да конечно надо». Никто не знал, как будет, но я где-то чувствовал, что это правильно. Потом я пришел в «Убойную силу» тоже вместе с ним сниматься, потому не было ничего. Мы выпускники театрального института, а мне тогда было 27 лет и я понимал, что надо как-то двигаться, соображать в противном случае мы никогда не будем сниматься. Это сейчас хочешь сюда, хочешь туда, снимается огромное количество кино, а тогда не было ничего! Артисту можно было есть только сухарики.

- Вы сухари ели?!

- У меня зарплата в театре была 600 рублей. Я мог себе позволить купить 5 бутылок водки. Как вы думаете, что я ел? Если бы не родители, конец. И работали мы по 25 спектаклей в месяц.

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