В ДТП со священником из Петербурга погибла мать двоих детей

6 Авг. 19:08 2018-08-06T19:50:18+03:00

35-летняя Ольга Синина погибла в ДТП в Саратовской области - в ее авто влетела иномарка священнослужителя из Петербурга. Фото: chpsaratov.ru и соцсети

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Поездка в Саратовскую область для петербургского архимандрита Серафима (в миру Михаил Шкредь. - Прим. ред.) закончилась смертельной аварией. Около девяти утра 4 августа он вместе со своим 25-летним алтарником Марианом Романцовым оказался на 23-м километре трассы Балашов - Ртищево.

BMW X5, который принадлежит архимандриту, мягко двигался по дороге. Что случилось потом - установит следствие. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением, дорогая иномарка выскочила на встречную полосу и на полном ходу врезалась в «Ладу-Калину». Пассажирка отечественного авто погибла на месте, водитель - в реанимации.

Куда направлялся архимандрит Серафим - тайна, покрытая мраком. В его приходе об аварии не говорят вовсе, приближенные не отвечают на звонки. Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии кратко поясняет: священник в тот день совершал частное паломничество. Куда - секрет. Ехал вдвоем с водителем.

- Батюшка действительно попал в аварию. За рулем машины находился не он. У водителя автомобиля экспертиза не выявила алкоголя в крови, - пояснили "КП" - Петербург" в митрополии.

То, что 25-летний Мариан был трезв, подтверждают и в полиции Саратовской области.

- Сейчас по факту страшного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мера пресечения сейчас избирается, парень до сих пор находится в Саратовской области, - пояснили в МВД.

Погибшая пассажирка - 35-летняя Ольга Синина из небольшого городка Аркадака, что в Саратовской области. Утром 4 августа она собралась ехать в балашовскую больницу. Вызвала коллегу из такси «Хопер» (Ольга работала там диспетчером) и отправилась в дорогу. В пути Мамед и Ольга по-дружески болтали. Проехали немного и попали в ДТП.

В иномарке, попавшей в смертельное ДТП в Саратовской области, по предварительным данным, находились двое - петербургский архимандрит Серафим и алтарник Мариан Романцов. Фото: chpsaratov.ru

- Ольга погибла на месте, - рассказывает знакомая женщины. - Мамед в больнице: у него переломы, ссадины, ушибы… В понедельник ее похоронили. Теперь мужу придется одному поднимать детей. Остались маленький сын и 16-летняя дочка.

НА ЗАМЕТКУ

Архимандрит Серафим в церковных кругах человек известный. Родился в 1979 году в Подмосковье, окончил Киевскую духовную академию, а в 2001-м постригся в монашество. Перед тем как оказаться в Петербурге, служил в Житомирской и Орловской епархиях. Сейчас он настоятель Сампсониевского собора Санкт-Петербурга.

В прошлом его имя уже фигурировало в происшествиях, которые смаковали СМИ. Мол, десять лет назад в столице человек по имени Михаил Шкредь в компании иконописцев громко отмечал встречу со знакомым батюшкой. Гулянка с песнями и танцами закончилась грабежом. У знакомого Шкредя украли ювелирные изделия, 25 тысяч долларов и старинные иконы. Чтобы не сопротивлялся, жертву якобы связали шнуром от телефона. Сейчас эта история замялась - уголовного дела так и не было. Тот ли Михаил Шкредь участвовал в грабеже, непонятно.