2018-08-06T20:16:15+03:00
Звезды

Николай Валуев смог вырастить арбуз и дыню в неотапливаемой теплице

Депутат Госдумы похвалился своим урожаем
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николай Валуев стал настоящим садоводом.Николай Валуев стал настоящим садоводом.Фото: Ольга ВОЛОВЯШКО
Изменить размер текста:

Известный российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев стал заядлым садоводом. Валуев удивил своих подписчиков в Instagram урожайными снимками. Наливные яблочки, помидор, огурцы - огороду Валуевых можно только позавидовать! Но оказалось, что спортсмен выращивает и экзотические для российских широт плоды. Например, арбуз и дыню, за которыми требуется особый уход.

Вот такой урожай у Николая Валуева этим летом.

Вот такой урожай у Николая Валуева этим летом.

- В теплице арбузы уживаются с дынями, виноградом, помидорами и огурцами, - рассказал Николай Валуев. - Теплица не отапливается: держит тепло за счет стеклопакетов.

Как удалось выяснить, богатый урожай взошел на огороде у дома Николая Сергеевича во Всеволжском районе Ленинградской области. Многие комментаторы поразились увиденному и отметили, что о таком результате мечтает каждый садовод.

Арбузы скоро созреют.

Арбузы скоро созреют.

- Чем вы их кормите? - поинтересовалась соседка Валуева. - У меня ничего не растет, хотя я живу рядом с вами.

- Ничем, - ответил Валуев, который всегда был против любого допинга.

Напомним, Николай Валуев завершил спортивную карьеру в 2010 году. С 2011 года двукратный чемпион мира по боксу по версии WBA является в депутат Государственной думы РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Неприкосновенность личной жизни»: заседания суда о разделе имущества Петросяна и Степаненко будут проходить в закрытом режиме
В зале заседаний московского Хамовнического суда по искам популярных юмористов журналистов было больше, чем в крупной редакции. Теперь не будет ни одного [видео, опрос "КП"]
Новости 24
В Купчино на заправке в драке водителю сломали ногу и «приложили» головой
В Петербурге сняли новый клип певицы Монеточки
В Репино, при повороте на кладбище, произошло лобовое ДТП
На севере петербургского КАДа перекроют три полосы
Столетним домом на Кондратьевском, где обрушился потолок, занялась прокуратура
В Смольном вручили награды работникам строительной отрасли
Нападающий «Зенита» Кокорин хочет сняться в фильме у Спилберга
У волонтеров в Петербурге появится свой отличительный знак
В съемной квартире на Васильевском острове нашли изрезанный труп женщины
В Петербурге столкнулись яхта и теплоход
Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал законной передачу Сампсониевского собора РПЦ
«Пулково» хотят запретить сброс сточных вод в речку Новая
К зиме в Петербурге готово 67 процентов жилых домов
В Дачном прохожие нашли розовый окровавленный гроб
В Санкт-Петербурге судят четверых мужчин за недоносительство на знакомых террористов
Петербургские антимонопольщики оштрафовали «Победу» на 450 тысяч рублей
Перебрал, упал, погиб: на козырьке отеля в Репино нашли мертвого финна
19-летнего парня задержали в Санкт-Петербурге за регулярный секс с несовершеннолетней