Николай Валуев смог вырастить арбуз и дыню в неотапливаемой теплице

6 Авг. 20:10 2018-08-06T20:16:15+03:00

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Известный российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев стал заядлым садоводом. Валуев удивил своих подписчиков в Instagram урожайными снимками. Наливные яблочки, помидор, огурцы - огороду Валуевых можно только позавидовать! Но оказалось, что спортсмен выращивает и экзотические для российских широт плоды. Например, арбуз и дыню, за которыми требуется особый уход.

Вот такой урожай у Николая Валуева этим летом.

- В теплице арбузы уживаются с дынями, виноградом, помидорами и огурцами, - рассказал Николай Валуев. - Теплица не отапливается: держит тепло за счет стеклопакетов.

Как удалось выяснить, богатый урожай взошел на огороде у дома Николая Сергеевича во Всеволжском районе Ленинградской области. Многие комментаторы поразились увиденному и отметили, что о таком результате мечтает каждый садовод.

Арбузы скоро созреют.

- Чем вы их кормите? - поинтересовалась соседка Валуева. - У меня ничего не растет, хотя я живу рядом с вами.

- Ничем, - ответил Валуев, который всегда был против любого допинга.

Напомним, Николай Валуев завершил спортивную карьеру в 2010 году. С 2011 года двукратный чемпион мира по боксу по версии WBA является в депутат Государственной думы РФ.