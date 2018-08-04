Первый российский солнцемобиль, разработанный в Петербурге, стал лучшим дебютантом американской гонки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-04T10:45:02+03:00

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Никакого бензина - едет и одновременно заряжается. Машина, работающая от энергии солнца - это уже не будущее, а самое что ни есть настоящее. Первый российский солнцемобиль на солнечных батареях SOL разработали студенты Политехнического университета.

В апреле его показали на выставке достижений главе государства, затем протестировали на трассе Формулы-1 в Сочи, а в июле команда вуза отправилась вместе с солнцемобилем в США. Там разработчики приняли участие в гонке машин на солнечных батареях - American Solar Challenge.

- Помимо нас было еще 19 команд, - рассказал Медиа-центру Политеха руководитель Polytech Solar Team Евгений Захлебаев. - Отзывы от судей были позитивные. Они удивлялись, что наша первая машина сделана на таком высоком уровне. Главный инспектор по электрике сказал, что по техническим характеристикам наша машина в принципе уже готова для участия в гонках в Австралии. Когда мы снимали крышку с машины, участники других команд подходили и смотрели, как и что мы сделали, особенно всем понравилась разработанная нами система рулевого управления.

Команда получила очень важный диплом Фото: личная страница Евгения Захлебаева

Скрутиниринг - процедуру проверки машины на соответствие требованиям технического регламента - петербургская команда прошла с честью. Но, к сожалению, из гонки участники выбыли на следующем, очень сложном этапе, демонстрирующем возможности солнцемобиля. В течение трех дней, с 10 утра и до 5 вечера, практически без перерывов, им предстояло ездить по кольцевой трассе. Как пояснили в пресс-службе вуза, возникли технические сложности в работе мотора. Но петербуржцы не расстроились.

- Это наш первый солнцемобиль, и выступили мы с ним более чем достойно, – процитировали в вузе капитана команды Евгения Захлебаева. – Ряд команд, состоящих из 40-50 человек и имеющих за плечами не один построенный солнцемобиль, выбыли из гонки раньше нас.

К тому же из США петербуржцы уехали не с пустыми руками. Polytech Solar Team стала обладателем награды Best First Time Car Award. Это приз, вручают команде, построившей лучший солнцемобиль среди новичков.