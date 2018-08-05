Древний замок, чудеса природы и уникальный храм

5 Авг. 23:58 2018-08-06T00:08:00+03:00

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Средневековый замок

В Выборге находится Замок святого Олафа. Как утверждается, это единственный средневековый замок на территории современной России. Он был основан шведами еще в 1293 году. За более, чем восемь веков, в Выборгском замке происходили различные события. Вот одно из самых значимых.

13 июня 1710 года после двухмесячной осады восемнадцатитысячное русское войско во главе с Петром I взяло Выборг. Комендант Магнус Шернстроле сдал город. В ходе боев замок был поврежден, вскоре начались восстановительные работы.

Петр I стал первым российским монархом, который поднялся на башню Святого Олафа. Вот как описывает это восхождение очевидец: «Большое количество вина, водки и пива сопровождало царя на башню. На каждой из пяти ярусных площадок было выпито их помногу, но всего более на верхней..».

Сейчас в главном корпусе замка работает Выборгский краеведческий музей. Его экспозиции посвящены природе Карельского перешейка, истории замка и города. Отдельное помещение связано с рыцарской тематикой: здесь выставлены доспехи, оружие, одежда.

В замке регулярно проводятся рыцарские турниры и театрализованные представления, джазовый фестиваль. Выступают артисты Мариинского театра.

Гул воды в озере

На территории Ленинградской области находится самое большое в Европе озеро – Ладожское. Его площадь составляет 17, 9 тысяч квадратных километров (с островами 18, 3 тысяч квадратных километров). Всего на озере насчитывается 660 островов.

Озеро бурное, часты туманы и ветры, нередко случаются сильные штормы. Ветры, разность температур служат причиной своеобразного круговорота воды: водные массы вращаются против часовой стрелки. На озере можно наблюдать удивительное явление – бронтиды: возникающий в недрах гул, который порождается течениями воды в озерной котловине.

Ладожское озеро известно своей красотой и буйным нравом. Фото: Википедия

В годы Великой Отечественной войны по Ладоге проходила знаменитая Дорога жизни. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь период её действия, превысило миллион 615 тысяч тонн. За это же время из осажденного города было эвакуировано миллион 376 тысяч человек.

Атомный ледокол испытывали в Приморске

5 декабря 1957 года был спущен на воду построенный корабелами «Адмиралтейских верфей» первый в мире атомный ледокол «Ленин».

.. Вблизи города Приморска есть поселок Манола. Именно здесь и проходили испытания атомного ледокола «Ленин».

Для этого построили специальный пирс, который получил название «Стакан», поскольку весьма похож на него.

Ледокол причаливал кормой, его «связали» с пирсом специальной цепью. Затем он развивал полную мощность, пытаясь отойти от пирса. Испытатели с помощью огромного динамометра определяли тяговое усилие ледокола.

В 1960 году «Ленин» был передан Мурманскому морскому пароходству. Затем он почти тридцать лет проработал в Арктике.

А первую подводную лодку – в Гатчине

За три четверти века до этого на территории современной Ленинградской области, а, конкретно, в Гатчине, испытывали другой корабль – первую российскую подводную лодку, которую сконструировал изобретатель Степан Джевецкий. На испытаниях присутствовали сам император Александр III и императрица Мария Федоровна. Событие происходило на Серебряном озере, его воды отличаются прозрачностью.

Царь и царица сели в шлюпку, на которой вышли на середину озера. Джевецкий маневрировал, иногда проходя под ней.

Наконец шлюпка подошла к пристани, царь и царица вышли на берег. Джевецкий ловко открыл горловину лодки и, преклонив колено, подал императрице великолепный букет орхидей, ее любимых цветов.

Царица пришла в восторг, а монарх приказал военному министру озаботиться постройкой пятидесяти таких лодок.

Однако подводные лодки конструкции Джевецкого на вооружение российской армии все же приняты не были.

Как сообщил телеграф

20 декабря 1939 года открылась самая большая в мире линия оптического телеграфа Санкт-Петербург — Варшава, которая проходила через Лугу. Протяжённость линии составляла 1200 километров, ее обслуживали 1904 человека. Башни, построенные на территории нынешней Ленинградской области, по «высочайше утверждённому» образцу, имели высоту 21,5 метров.

Для подготовки специалистов, обслуживающих линии оптического телеграфа, в 1840 году открыли Постоянную сигнальную школу.

Оптический телеграф — еще в конце девятнадцатого века самое быстрое средство связи - был изобретён в 1794 году во Франции Клодом Шаппом. В России независимо от Шаппа свой оптический телеграф — «дальноизвещающую машину» - изобрёл в том же году Иван Кулибин. Однако в стране тогда, вероятно, посчитали, что время этой машины еще не пришло. О ней забыли на тридцать лет.

Храм из Книги рекордов Гиннесса

В Ленинградской области есть «объект», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это – находящийся на одном из скальных выступов посреди течения Вуоксы храм Андрея Первозванного. Добраться до него можно только на лодке. Единственный в мире храм, стоящий на монолитной скале посреди воды.

Небольшая деревянная церковь, восьмерик от земли, построена в 2000 году по проекту архитектора Андрея Ротинова. Освящена 23 сентября 2000 года. Приписана к Коневской церкви, что в посёлке Сапёрное.