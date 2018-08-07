Впервые за 17 лет: На Дворцовой площади промыли Ангела на Александровской колонне

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-07T18:09:14+03:00

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Последний раз памятник в честь императора Александра I на Дворцовой площади в Петербурге реставрировали в 2003 году. А вот до Ангела, возвышающегося на колонне, специалисты не добирались долгих 17 лет. Осмотреть фигуру предложили московские реставраторы, которые сегодня, 7 августа, присутствовали на историческом событии.

- С 2001 года, с момента окончания комплексно-реставрационных работ, на Ангела никто не поднимался, - отметила советник руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова. - Нам важно провести не только текущий уход, но и обследовать Ангела. Взять пробы, промыть поверхность и покрыть памятник воском.

Ангела мыли специальным шампунем, реставраторов поднимали на высоту 50 метров в люльке пожарной автолестницы.Фото: Александр ГЛУЗ

Для промывки Ангела к Александровской колонне подогнали две пожарные машины. Реставраторов, вооруженных кисточками и ведерками, с помощью автолестницы с люлькой поднимали к самой вершине скульптуры. Там, на высоте почти 50 метров, Ангела поливали специальным раствором. Избавиться от сажистых загрязнений и следов гуано, образовавшихся на поверхности за много лет, оказалось не так-то просто. На профпромывку в итоге ушел почти весь день.

- Ангелам, как и людям, нужна забота, - философски отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов. – Надеюсь, Ангелу понравилось наше к нему приближение, и он будет стоять над Санкт-Петербургом еще как минимум 500 лет и ничего с ним не случится.

С 2001 года на Ангела никто не поднимался.Фото: Александр ГЛУЗ

ТТХ Александровской колонны

Общая высота памятника – 47,5 м

Высота Ангела 4,26 м

Высота креста 6,4 м

Вес ствола колонны – 600 тонн