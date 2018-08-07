Умер Андрей Крисанов: Смерть сессионного участника группы "Кино" наступила ночью 7 августа

СЕГОДНЯ 17:48 2018-08-07T18:16:43+03:00

Андрею Крисанову было 52 года. Он умер в Петербурге из-за болезни

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Умер художник, сессионный участник группы "Кино" Андрей Крисанов. О смерти Крисанова днем 7 августа сообщила его супруга Тамара. На своей странице в Facebook Крисанова написала: «Ушел любимый Андрей». Дата похорон Андрея Крисанова пока не сообщается.

- Это серьезная потеря, - ответил корреспонденту "КП" - Петербург" товарищ Крисанова музыкант Алексей Вишня. – Он был автором обложки самого известного русского рок-альбома 1988 года «Группа крови», участником культовой группы «Кино». Делал обложку моего альбома «Сон моряка». До сих пор Андрей продолжал делать выставки своих работ, несмотря на болезнь. Совсем недавно я просил его об интервью, но встретится мы, к сожалению, не успели.

Известно, что в последнее время Андрей Крисанов практически не выходил из дома и крайне редко общался с друзьями.

Андрей Крисанов был автором обложки альбома группы "Кино" "Группа крови".

- Это понятно: в такой момент непросто поддерживать отношения с людьми, - объясняет Вишня.

Андрею Крисанову было 52 года. Он переехал в Санкт-Петербург из Новороссийска в 80-е, где сразу же примкнул к группе «Новые Художники». У Крисанова появилась возможность посещать музеи, где он познакомился со многими творческими ребятами, в числе которых был и Виктор Цой. Крисанов стал сессионным участником группы «Кино», сессионно играл на бас-гитаре. Кроме того он успел сняться в культовых фильмах «АССА» и «Рок», где играл самого себя.

В Петербурге умер художник Андрей Крисанов, автор одной из обложек для альбома группы Кино.Фото: СОЦСЕТИ

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