2018-08-08T12:29:51+03:00
Спорт

«Балтийская яхтенная неделя 2018» в Санкт-Петербурге: Дата проведения, программа, расписание

«Балтийская яхтенная неделя 2018» приурочена к 300-летию основания первого в мире яхт-клуба «Невский флот», который был создан Петром Великим в городе на Неве в 1718 году
Степан СТЕПАНОВ
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Открытие «Балтийской яхтенной недели 2018» состоится 13 августа на территории Петропавловской крепости.Открытие «Балтийской яхтенной недели 2018» состоится 13 августа на территории Петропавловской крепости.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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С 13 по 19 августа в Санкт-Петербурге во второй раз пройдет «Балтийская яхтенная неделя 2018». На этот раз мероприятие приурочено к 300-летию основания первого в мире яхт-клуба «Невский флот», который был создан Петром Великим в городе на Неве в 1718 году.

Открытие «Балтийской яхтенной недели 2018» состоится 13 августа на территории Петропавловской крепости.

10.30 Сбор гостей и осмотр экспозиции выставки "Российскому парусному спорту – 300 лет" (Нарышкин бастион Петропавловской крепости, музей "Улица времени")

11.00 Церемония официального открытия Балтийской яхтенной недели и выставки

11.30 Конференция "300 лет яхтингу России: вчера, сегодня, завтра" (конференц-холл Петропавловской крепости, «Музей Космонавтики»)

Балтийская яхтенная неделя 2018 объединяет интереснейшие события яхтенной тематики, которые будут проходить в самом центре города – у стен Петропавловской крепости, а также на других площадках Петербурга каждый день.

В программе: парусные регаты с участием спортсменов мирового уровня, показательные выступления и мастер-классы, бесплатные катания горожан, выставки, дни открытых дверей в яхт-клубах и музее, деловая конференция и презентации. Кроме того, у горожан появится уникальная возможность подняться на борт больших яхт, познакомиться с их устройством и экипажем: в формате открытого трапа на акватории Невы на Заячьем острове будут пришвартованы два парусника: «Надежда» длиной 36 метров и «Леди Л» длиной 23 метра. Как и в прошлом году, в субботу после заката солнца на акватории между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами состоится музыкально водно-световое шоу «Балет парусов», которое завершится праздничным фейерверком.

«Планируется, что в будущем “Балтийская яхтенная неделя” войдет в пятерку крупнейших морских праздников Европы», – говорит Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза, председатель президиума Всероссийской федерации парусного спорта. – Уже в прошлом году одно только финальное шоу “Недели” наблюдали с городских набережных около 60 тысяч зрителей. Уверен, у Петербурга может быть собственное мероприятие не хуже всемирно известной “Кильской недели” или морского фестиваля в Амстердаме».

Программа «Балтийской яхтенной недели 2018»

Конференция

Конференция "300 лет яхтингу в России: вчера, сегодня, завтра" состоится сразу после церемонии официального открытия и будет включать три сессии:

11:30 – 13:00 Сессия 1. Круглый стол «Финансовые модели развития яхтенной инфраструктуры»

13:20 – 14:20 Сессия 2. Панельная дискуссия «Событийный яхтенный туризм. Санкт-Петербург – российская столица международных парусных мероприятий»

14:40 - 15:40 Сессия 3. Круглый стол «Развитие детского и юношеского парусного спорта: государственные программы и корпоративная социальная ответственность бизнеса»

В работе конференции примут участие представители Правительства Санкт-Петербурга, туристической индустрии, крупного бизнеса, яхтенной общественности.

Выставки

С 13 августа в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости откроется выставка «Российскому парусному спорту - 300 лет», представляющая историю яхтинга в нашей стране с его основания и до сегодняшнего дня. Экспонаты – гравюры, награды, уникальные фотографии, чертежи, макеты, измерительные приборы, флаги, вымпелы и другие предметы из частных коллекций яхтсменов, победителей Олимпийских игр, участников легендарных морских походов, архивов и яхт-клубов – передают историю, традиции, преемственность и связи поколений, влюбленных в парус, море и Петербург. Режим работы: с 11:00 до 19:00, вторник: с 11:00 до 18:00, среда: выходной день. Вход свободный.

Кроме того, с 13 по 19 августа в рамках «Недели» будет организована уличная фотовыставка в Зеленой зоне Петропавловской крепости «Санкт-Петербург – парусная столица России», рассказывающая о современном яхтенном мире Петербурга. Гостям будут представлены 60 фотографий от лучших яхтенных фотографов России.

В Центральном Военно-морском музее в эти дни будут работать две тематические выставки. Экспозиция «В плену у Посейдона. Страницы истории кораблекрушений» расскажет об истории гибели известных фрегатов Российского императорского флота 19-го века. Экспозиция «Стражи морей. История маячной службы России» раскроет тему значимости маяков и навигационных знаков в культурном и историческом наследии России.

Дни открытых дверей

14, 15 и 16 августа с 12:00 до 20:00 пройдут дни открытых дверей в яхт-клубах города. Петербуржцы смогут познакомиться с устройством яхтенной инфраструктуры Северной столицы, возможностями для занятий парусом для взрослых и детей. Яхт-клубы, участвующие в дне открытых дверей: Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов (Петровская коса, 9), Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Береговая ул, 19А), Парусная школа «Крестовский остров» (Южная дорога, 4).

16 августа – день открытых дверей в музее «Полтава» (Береговая, 19А), представляющем собой достоверное воссоздание легендарного корабля Петровской эпохи, спущенного на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. Подняться на борт корабля бесплатно горожане смогут по коду «Балтийская яхтенная Неделя». Экскурсии на корабль «Полтава» будут проходить в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

Основные мероприятия в рамках спортивной и развлекательной программы «Недели» пройдут с 17 по 19 августа у стен Петропавловской крепости.

С 17 по 19 августа зрителей ждут захватывающие гонки Национальной парусной лиги, крупнейшего яхтенного проекта России. 27 титулованных команд из разных регионов страны будут состязаться друг с другом на спортивных яхт класса J70 на акватории Невы ежедневно с 10:00 до 17:00.

18 августа в 12:00 начнется Губернаторский смотр яхт – возрождение традиции, заложенной в имперском Санкт-Петербурге в 1909 году, когда первое лицо государства и города знакомился с флотом и приветствовал моряков.

В 18:00 стартует шоу кайтбордистов и виндсерфингистов. На воду выйдут ведущие российские спортсмены, победители чемпионатов мира и Европы.

В 19:00 начнется парусная регата в классе яхт Platu25, а также регата на капитанских гичках. Это 12-метровые деревянные парусно-гребные лодки, самостоятельно построенные юными яхтсменами Петербурга. Участниками соревнований выступят сильнейшие юниоры страны в возрасте до 18 лет.

«Балтийская яхтенная неделя» для горожан и гостей города – это возможность не только наблюдать за захватывающими соревнованиями, но и познакомиться с парусной культурой в интерактивном формате. С 17 по 19 августа в течение дня на пляже Петропавловской крепости будут открыты для свободного посещения парусники «Надежда» и «Леди Л», где любой желающий сможет узнать об устройстве яхт и работе экипажа. Здесь же будет представлена экспозиция пяти судов различных классов и две 6-футовые пушки. Посетители смогут почувствовать себя в роли пушкарей и сделать памятные фотографии. Также в эти дни на пляже Петропавловской крепости проведут бесплатные мастер-классы по виндсерфингу и яхтингу для детей, будут организованы бесплатные катания для гостей.

Завершающим аккордом субботней вечерней программы станет водно-световое шоу «Балет парусов», которое начнется в 22:00. В акваторию Невы войдут более 20 яхт. Зрители увидят грандиозное представление маневренности, музыки и света, сопровождаемое праздничным фейерверком.

19 августа в 16:00 зрителей также ждут две регаты: Парусная регата в классе яхт Platu25 и Регата на капитанских гичках.

Кроме того, в воскресенье запланирована церемония награждения победителей спортивных соревнований. Будут объявлены призеры гонок Национальной парусной лиги, а также других соревнований, которые пройдут в рамках «Балтийской яхтенной недели». В том числе, «Санкт-Петербургской парусной недели», одного из старейших российских соревнований в парусном спорте, которое впервые было проведено в 1898 году, а также Чемпионата России в классе «Л-6».

Балтийская яхтенная неделя 2018. Расписание

10 августа: Пресс-конференция

13 августа: Церемония официального открытия Балтийской яхтенной недели и выставки «Российскому парусному спорту – 300 лет» (Нарышкин бастион Петропавловской крепости, музей «Улица времени»)

13 августа: Конференция «300 лет яхтингу в России: вчера, сегодня, завтра» (конференц-холл Петропавловской крепости)

Сессия 1. Круглый стол «Яхтенный туризм. Финансовые модели развития яхтенной инфраструктуры»

Сессия 2. Панельная дискуссия «Событийный яхтенный туризм. Санкт-Петербург – российская столица международных парусных мероприятий»

Сессия 3. Круглый стол «Развитие детского и юношеского парусного спорта: государственные программы и корпоративная социальная ответственность бизнеса»

13-19 августа: Уличная фотовыставка «Санкт-Петербург – парусная столица России» (Зеленая зона Петропавловской крепости)

13-19 августа: Выставка экспонатов из частных коллекций яхтсменов и яхт-клубов «Российскому парусному спорту – 300 лет» (Нарышкин бастион Петропавловской крепости, музей «Улица времени»)

13-19 августа: Экспозиция «В плену у Посейдона. Страницы истории кораблекрушений» и «Стражи морей. История маячной службы России». (Центральный военно-морской музей, наб. Крюкова канала, 2)

13-19 августа: Цикл соревнований «Санкт-Петербургская парусная неделя» (Санкт-Петербург и ЛО)

14 августа: День открытых дверей в Речном яхт-клубе профсоюзов (Петровская коса, 9)

15 августа: День открытых дверей в парусной школе «Крестовский остров» (Южная дорога, 4)

16 августа: День открытых дверей в Яхт-клубе Санкт-Петербурга и в музее «Полтава» (Береговая, 19А)

17-19 августа: Гонки «Национальной парусной Лиги» (акватория Невы перед Петропавловской крепостью)

17-19 августа: Открытый трап на парусники «Надежда» и «Леди Л» (Зеленая зона Петропавловской крепости)

18-19 августа: Катания горожан (от Мытнинской набережной)

18 августа (пляж и акватория Невы перед Петропавловской крепостью):

12.00 – Губернаторский смотр яхт

18.00 – Шоу кайтбордистов и виндсерфингистов, чемпионов мира и России

18.00 – 22.00 Концерт

19.00 – Сразу две регаты: Парусная регата в классе Platu 25 и Регата на парусно-гребных капитанских гичках

22.00 – Водно-световое шоу «Балет парусов»

22.30 – Праздничный фейерверк

19 августа (акватория Невы перед Петропавловской крепостью)

14.00 – Церемония награждения победителей соревнований: Чемпионат России в классе «Л-6», Санкт-Петербургская парусная неделя, Национальная парусная Лига

16.00 – Сразу две регаты: Парусная регата в классе Platu 25 и Регата на парусно-гребных капитанских гичках.

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