2018-08-07T19:30:23+03:00
Происшествия

Петербурженка попала под машину, пытаясь отобрать ребенка у мужа

Ролик с похищением 3-летней Ани взбудоражил соцсети
Елена БЕЗГОДОВА
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Ирина пыталась забрать у мужа свою дочьИрина пыталась забрать у мужа свою дочьФото: Соцсети
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Видео, на котором отец в компании друзей похищает у матери 3-летнюю дочь, взбудоражило соцсети Петербурга. На записях с камер видеонаблюдения отчетливо видно: по двору дома идет женщина с мужчиной. Он несет на руках девочку, пара спокойно сворачивает на аллею. В какой-то момент к ним подходит незнакомец и легко забирает у отца девочку. Разворачивается и убегает в сторону машины. Мать бросается вслед за дочкой, но не успевает – ее удерживает собственный муж. В итоге дочку женщины увозят. ,Безутешная мать бежит следом, кричит и плачет… После чего ее сбивает автомобиль похитителей. Всего за несколько часов ролик набрал сотню негативных комментариев.

Главные герои видео – супруги Петровы. 34-летний Александр и 33-летняя Ирина познакомились еще будучи подростками. Около пяти лет назад решили жить вместе. В браке родилась дочь Аня, однако когда девочке исполнился год, супруги решили расстаться.

- Я ребенка не крал, - рассказывает Александр «КП-Петербург». – Суд в прошлом году определил место жительства Ани со мной. С декабря моя дочь жила у меня: ходила в садик, я не запрещал ей видеться с мамой. В апреле Ирина украла у меня Аню: забрала и не вернула.

По словам Александра, все эти месяцы, что Аня была не с ним, он собирался забрать девочку обратно. Но не решался: боялся напугать малышку. Переломным моментом стал июль, когда к нему за помощью обратился новый сожитель Ирины.

Ирина говорит, что хочет, чтобы дочка жила с ней Фото: Соцсети

Ирина говорит, что хочет, чтобы дочка жила с нейФото: Соцсети

Как готовил «спецоперацию» по краже девочки, мужчина не уточнил. Но заверил, что сейчас с Аней все хорошо. А Ирина якобы сама бросилась под колеса авто.- Он мне позвонил и спросил, где Ира? Она в полночь ушла из дома вместе с дочкой и пропала. Вернулась в час ночи домой пьяная… после этого я решился на такой шаг – силой забрал Анюту, - рассказывает Александр.

- Сейчас мы с дочкой поехали отдыхать в Тамбовскую область, к моим родителям, - говорит Петров. - У Ани все хорошо, маму она даже не вспоминает. Отдавать дочь обратно я не хочу – я работаю, могу обеспечить ее всем (Александр лесной пожарный, - Прим.ред.).

Мама девочки Ирина оставлять ситуацию просто так не намерена. Говорит, что также обратится в суд для того, чтобы вернуть дочку себе.

- Сейчас заведено дело в ГАИ против водителя, который совершил наезд на меня. Я в полицию обратилась, - отметила женщина.

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