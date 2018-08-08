2018-08-08T18:38:32+03:00
Общество

Отец ребенка, родившегося в самолете, летевшем в Санкт-Петербург: "Для нас это было очень неожиданно!"

Схватки у 27-летней Ирины начались прямо во время полета, борт пришлось сажать в Ростове-на-Дону
Ирина СЕБЕЛЕВАЕлена БЕЗГОДОВА
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27-летняя Ирина стала мамой во время полета Симферополь - Санкт-Петербург.27-летняя Ирина стала мамой во время полета Симферополь - Санкт-Петербург.
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«Ты стал отцом!», - услышал сегодня в телефонной трубке петербуржец Михаил и чуть не выронил смартфон. За несколько часов до этого он посадил беременную жену Ирину в самолет из Симферополя до Петербурга и никак не думал, что домой она прилетит уже с малышом.

Схватки у 27-летней Ирины начались на высоте 7 тысяч метров, когда "Боинг" был недалеко от Ростова-на-Дону. Пока экипаж принимал роды, командир запросил вынужденную посадку в "Платове". Когда борт сел, в самолете было уже на одного пассажира больше - очаровательный мальчуган появился на свет весом около 2 кг, но, как заверили медики, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

- Ирина была на 8 месяце беременности, - рассказал "КП" - Петербург" Михаил. - Она прилетала ко мне в Севастополь, где я последнее время временно нахожусь по работе. На днях решили, что пора Ирине вернуться в Петербург и начать готовиться к родам. А вон как вышло. Ира сама мне позвонила и сообщила новость. Все очень неожиданно произошло для нас, но я очень счастлив!

Когда новость о рождении мальчика во время полета появилась в СМИ, все стали шутить, что парня нужно назвать как-нибудь необычно, чтобы никогда не забывал, как появился на свет. Предлагали даже варианты - Боинг или Эйрбас. Но Михаил и Ирина давно выбрали имя для сына. И роды в самолете на это никак не повлияли.

- Сына назвали Иваном, - сообщил "Комсомолке" в Петербурге" 29-летний Михаил. - И мне, и Ирине очень нравится это имя.

Счастливый отец Михаил.

Счастливый отец Михаил.

Кстати, для Ирины это были вторые роды. У 27-летней женщины есть 10-летняя дочка от первого брака.

- Во время выполнения рейса авиакомпании «Россия» по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург SU6888 одна из пассажирок почувствовала себя плохо, - сообщили "КП" в авиакомпании. - На борту оказались несколько врачей, которые приняли роды у девушки. Помогали врачам два бортпроводника авиакомпании Екатерина Белухина и Виктория Лонкина.

Женщина возвращалась домой, она была на 8 месяце беременности.

Женщина возвращалась домой, она была на 8 месяце беременности.

Как выяснили наши коллеги из "КП" - Ростов-на-Дону", из аэропорта "Платов" малыша и маму отвезли в отделение "Патологии новорожденных", где их обследуют медики.

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