2018-08-08T18:42:31+03:00
Общество

Страдающий ангел: Просверленный барельеф на фасаде дома в Петербурге спасли

Ранее монтажник установил крепеж водосточной трубы прямо в живот фигурке
Полина ЖУКОВА
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Ангелу, украшающему фасад, просверлили живот. Фото: скришнот видеоАнгелу, украшающему фасад, просверлили живот. Фото: скришнот видео
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Будни рабочих заставили изрядно пострадать маленького ангелочка, который украшает фасад здания конца XIX века в Петербурге. А вместе с ним – и самих горожан. Устанавливая водосточную трубу на доме №1 по Ропшинской улице, монтажник просверлил барельеф. Недолго думая, перфоратором он прицелился прямо в пупок фигурки ангела, чтобы сделать крепеж.

Такой акт неумышленного вандализма заметила проходящая мимо петербурженка. Она сняла все действо на видео и выложила в соцсети вчера, 7 августа. После этого, кажется, весь Петербург встал на защиту маленького каменного жителя города. И уже на следующее утро об инциденте знали и в Комитете по охране памятников (КГИОП), и в Жилищном комитете, и в администрации Петроградского района. Страдать ангелу пришлось недолго. Уже сегодня днем, 8 августа, ошибку промышленного альпиниста исправили.

– Благодаря реакции неравнодушных жителей нарушение, допущенное при замене водостока на лицевом фасаде, оперативно устранено, – отметили в КГИОП.

Теперь ангела освободили от креплений. Фото: vk.com/igor_albin

Теперь ангела освободили от креплений. Фото: vk.com/igor_albin

Отреагировал на произошедшее и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

– Неприятную ситуацию с проткнутым барельефом ангела на фасаде исторического здания по Ропшинской, 1 удалось исправить. Крепеж водосточной трубы, которую заменили в рамках программы капремонта МКД, теперь размещен ниже барельефа, – написал он на своей странице в соцсети.

Наказывать рабочего скорее всего не будут: здание на Ропшинской не имеет статуса памятника. При этом вице-губернатор напомнил, что архитектурное решение лицевых фасадов, по закону, на исторических зданиях сохраняется согласно требованиям режима охранной зоны.

– Считаю, что это повод проверить все исторические фасады Петроградского района – нет ли и там подобного. Спасибо активным горожанам, которые не пропускают такие ситуации, происходящие с умыслом либо по недомыслию. Город надо любить и беречь, – добавил Игорь Албин.

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