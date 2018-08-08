2018-08-08T08:27:18+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербург спецрейсом доставили российских школьников, отравившихся на отдыхе в Грузии

Роспотребнадзор направил запрос об эпидемиологической ситуации в стране
Елена МОЛОДКИНА
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У всех диагностировали острую кишечную инфекцию. Фото: ГУ МЧС РоссииУ всех диагностировали острую кишечную инфекцию. Фото: ГУ МЧС России
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Провести летние каникулы в Грузию отправилась группа школьников из Санкт-Петербурга. 26 учеников гимназии номер 610 Петроградского района вместе с учителями и воспитателями в рамках отдыха в «Летней школе -2018» прибыли в местный поселок Местиа.

Но отдых не задался с первых же дней. Ливневые дожди практически не прекращались двое суток, из-за чего возникли перебои в подаче питьевой воды в гостевом доме - том самом, где и жили школьники. В итоге руки ребята мыли, в лучшем случае, через раз. А вскоре некоторые ребята почувствовали себя плохо. Симптомы были у всех одинаковые – болел живот, их тошнило, рвало.

- Всех заболевших госпитализировали в больницы Грузии. Но трем ребятам стало хуже. И их частным рейсом доставили в Северную столицу – в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет с диагнозом гемолитико-уремический синдром, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Как рассказали школьники, питались они в основном кисломолочкой, салатами, мясом. Воду пили некипяченую и из питьевых фонтанчиков.

В результате эпидемиологического исследования выяснилось, что возбудителем заболевания стала энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с возбудителем, вызвавшим вспышку заболевания в Германии в 2011 году.

Роспотребнадзор направил запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации.

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание граждан и просит учитывать эту информацию при планировании поездок в Грузию, - говорится в сообщении ведомства.

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