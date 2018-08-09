1,5 миллиона рублей за концерт, 300 тысяч - за пост в Instagram: "Комсомолка" посчитала деньги Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-09T13:53:44+03:00

Телеведущая, одна из богатейших женщин в России Ольга Бузова снова собралась замуж. Преданное у главной невесты страны впечатляющее

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На ТНТ стартует новый проект о любви «Замуж за Бузову», где Ольга станет главной невестой страны. Тысячей мужчин, которые подали заявки, не смутила формулировка названия шоу. Ведь учитывая дикую популярность певицы, а главное уровень ее доходов, выходить замуж придется действительно мужчине.

По версии журнала Forbs Ольга Бузова за год зарабатывает 3,9 миллиона долларов. Она самая высокооплачиваемая женщина в России. Выше доходы только у Александру Овечкину, Сергею Шнурову, Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу и Ивану Урганту.

«Комсомолка» решила выяснить из чего складывается такая «космическая» сумма, ведь в переводе на наши, родные рубли, это 257 миллионов!

ЗАРПЛАТА ВЕДУЩЕЙ «ДОМА-2»

Ольга Бузова является бессменной ведущей телестройки с 2008 года и не редко появляется на площадке.

- Средний заработок Оленьки в качестве ведущей 500-600 тысяч рублей. По ее сегодняшним меркам это не так уж и много, - рассказал «КП» бывший участник шоу Рустам Солнцев. – А вообще, ей просто повезло. Было немало достойных претендентов на это место, например Виктория Боня или Алена Воданаева.

По самым скромным подсчетам средняя зарплата Ольги на телестройке в год составляет более 60 миллионов рублей.

РЕКЛАМА В INSTAGRAM

В популярной соцсети у Ольги 13,5 миллионов подписчиков! Это на миллион больше, чем население Москвы и в шесть раз меньше, чем у Филиппа Киркорова. Половина этих людей – подростки, которые очень мечтают быть похожими на Ольгу. Вторая половина – завистники, которые не упускают возможности оставить едкие комментарии.

Бузова может себе позволить все, что захочет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пост в Instagram Ольги Бузовой стоит 300 тысяч рублей, а реклама в сторис 200 тысяч рублей, - рассказала агент Бузовой Соня Агаева.

«Комсомолка» посчитала, что в среднем в неделю Ольга выкладывает четыре рекламных поста и несколько сторис. Чаще всего телеведущая продвигает спа, маникюрные салоны, модную одежду. В общем, все, что привлекает представительниц прекрасного пола.

В год только на рекламе в Instagram Бузова зарабатывает около 75 миллионов рублей.

КОНЦЕРТЫ

Гастрольный график певицы расписан в этом году буквально по минутам. В среднем в месяц Бузова дает восемь сольных концертов.

- Концерт в Санкт-Петербурге был весной, гонорар артистки составил 1,5 миллиона рублей, не считая расходов на бытовой и технический райдеры, - рассказа один из промоутеров Ольги на условиях анонимности. - Зал был полный, концерт полностью окупился. На будущий год обязательно снова пригласим Ольгу в наш город.

По самым скромным подсчетам, на своих незамысловатых песнях в год певица зарабатывает около 144 миллионов рублей. И количество концертов только растет.

Певица Ольга Бузова запустила еще и криптовалюту BuzCoin.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОРПОРАТИВЫ

Если вы захотите увидеть Бузову в качестве ведущей или певицы на своем корпоративе, вам придется выложить около миллиона за четыре-пять часов. А заказов у артистки хоть отбавляй. В среднем за месяц Ольга соглашается на несколько таких мероприятий, а за год зарабатывает на них около 24 миллионов рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Своя линия одежды и бижутерии

- Два ресторана

- Хлебозавод в Подмосковье

- Доходы от продажи песен в iTunes

- Криптовалюта «Бузкоин»

КСТАТИ

Бузова требует двоих охранников и кальян в гримерку

Организаторам концертов начинающая певица выдвигает такие требования, словно поет на сцене уже лет 50! Так, певице и ее ближайшему окружению требуется перелет бизнес-классом, ВИП-проход в аэропорту, доставка от самолета до терминала личным транспортом. Жить Ольга согласна только в номерах люкс в пятизвездочных отелях, ездить по городу – в автомобиле бизнес-класса с водителем, который хорошо знает местные достопримечательности. В салоне обязательно должно разрешаться курить.

Ольга Бузова всегда в центре внимания. Вокруг нее тысячи поклонников и десятки журналистов.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

На все время пребывания в городе к артистке должны быть приставлены два охранника, а во время выступления - четыре. Суточные Ольги составляют семь тысяч рублей, не считая включенные завтраки в отеле. В гримерку артистка просит разные яства, вино и коньяк Hennessy VSOP стоимостью 4,5 тысячи рублей, пять бутылок энергетика, лак и шампунь для волос определенной дорогой марки, а так же кальян на грейпфруте.