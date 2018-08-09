СЕГОДНЯ 22:04 2018-08-09T22:25:57+03:00

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Динамо (Минск) – Зенит 9 августа: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча Динамо (Минск) – Зенит третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Итоговый счет, голы, статистика игроков

О том, что выездной матч для питерского Зенита с Динамо из Минска будет непростым, никто и не сомневался. Но разгромного счета и совершенно никчемной игры от команды Сергея Семака, наверное, не ожидали многие болельщики сине-бело-голубых.

Первый тайм

Первые минуты матча Динамо - Зенит были достаточно оптимистичными для зенитовцев. Робкие, но атаки, а дальше - как в тумане. Первый удар по воротам Лодыгина мы увидели уже на 9-й минуте матча, а уже через 3 минуты счет в матче открыл Николич. Мощно закрутив со штрафного, что вратарь Зенита не справился со своей задачей. Дальше - хуже. Хващинский то и дело устраивал набеги на ворота соперников, и на 21-й минуте пробил-таки голкипера. 2:0. Зенитовцы попытались забить, предпринимая контратаки. Но все тщетно. Да, Ригони прорвался по флангу, прострелил под удар Дриусси, но от защитника мяч ушел за лицевую.Это, пожалуй, был самый страшный момент у ворот минчан за все 90 минут игры.

На перерыв команды ушли со счетом 3:0.

Второй тайм

Во второй 45-минутке у футболистов из города на Неве ситуация на поле практически не изменилась. Зенитовцы были измучены и, порой, сил не ххватало даже на приличный удар в створ ворот. На 67-й минуте встречи Николич забивает свой второй гол в этой игре - 4:0. К счастью, Лодыгин больше не пропустил.

На послематчевой пресс-конференции Сергей Семак был немногословен.

- Очень сложно и неприятно сложился первый тайм. Во втором тайме играли лучше. Нужно было, конечно, забивать, но, к сожалению, не забили и еще пропустили. Футбол интересен тем, что может случиться всякое. Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно.

Статистика матча Динамо (Минск) – Зенит - 4:0

Голы:

12 минута Урош Николич (Динамо)

32 минута Владимир Хващинский (Динамо)

40 минута Нино Галович (Динамо)

67 минута Урош Николич (Динамо)

Зенит потерпел крупное поражение в Минске в матче с Динамо. Фото: пресс-служба ФК Зенит

Состав Зенита на матч с Динамо 9 августа

Шатов - Дриусси - Ригони - Кузяев - Краневиттер - Эрнани - Набиуллин - Мевля - Иванович - Анюков. В воротах - Лодыгин

Состав Динамо (Минск) на игру с Зенитом 9 августа

Швецов - Галович - Яхая - Николич - Роша - Иванов - Бегунов - Хващинский - Шитов - Корзун

В воротах - Горбунов

Судья: Папапетру Анастасиос (Греция).

Предупреждения в матче Динамо (Минск) – Зенит

47 минута - Миха Мевля (Зенит)

34 минута Роман Бегунов (Динамо)

70 минута Далер Кузяев (Зенит)

87 минута Максим Швецов (Динамо)

92 минута Игорь Шитов (Динамо)

Замены в матче Динамо (Минск) – Зенит

Динамо:

61 минута Никита Капленко вместо Владимир Хващинский

79 минута Александр Макась вместо Уроша Николича (Динамо)

83 минута минута Артем Гуренко вместо Филиппа Иванова

Зенит:

46 минута Александр Ерохин вместо Антона Заболотного

46 минута Себастьян Дриусси вместо Эмилиано Ригони

82 минута Магомед Оздоев вместо Матиаса Краневиттера

Удаления: нет.

9 августа. Минск. Стадион «Динамо». 22 000 зрителей (вмещает 22 000 человек).