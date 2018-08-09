Без шансов: Минское Динамо разгромило Зенит с крупным счетом

9 Авг. 23:45 2018-08-09T23:48:30+03:00

Зенит проиграл в Минске в матче с Динамо. Фото: пресс-служба ФК Зенит

После поражения 4:0 ФК Зенит из Санкт-Петербурга почти выбыл из борьбы в Лиге Европы

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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы футболисты "Зенита" со счётом 0:4 уступили в гостях минскому "Динамо". Трудно вспомнить, когда зенитовцы последний раз проигрывали столь крупно.

Поединок вызвал огромный интерес в столице Белоруссии. Все билеты на недавно реконструированный стадион "Динамо" были проданы за несколько дней до игры. Перед матчем вблизи арены бурлило людское море. Много болельщиков приехало из Петербурга. Они заполнили два сектора.

Состав "Зенита" в этом матче претерпел существенные изменения по сравнению с уже состоявшимися поединками чемпионата страны. Место в воротах занял Юрий Лодыгин, впервые в этом сезоне вышел на поле капитан команды Александр Анюков. С первых минут вступили в борьбу три аргентинских легионера - Краневиттер, Ригони и Дриусси. А вот Артем Дзюба вообще остался в Петербурге.

- Нужно было провести ротацию состава, дать игровое время другим футболистам, - сказал после матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В первом тайме зенитовцы выглядели совсем неубедительно. Они уступали хозяевам практически во всех компонентах игры. Первый гол, забитый в наши ворота уже в дебюте, стал следствием ошибки Лодыгина.

Но главное - минчане прекрасно настроились на этот матч, вели страстную борьбу на всех участках поля. А вот зенитовцы, похоже, недооценили соперников.

Фактически игра была сделана ещё в первом тайме, который динамовцы выиграли со счётом 3:0. Попытки зенитовцев изменить ход борьбы во втором тайме, сделанные тренерским штабом замены, не дали результата. Несколько опасных моментов у ворот "Динамо" возникли лишь в концовке игры, когда хозяева вели в счёте с разницей в четыре мяча.

Когда прозвучал финальный свисток, ликованию трибун не было предела. Зрители скандировали "Динамо!", " Динамо!", "Молодцы! Молодцы!". Диктор поздравил минчан с победой над одним из лучших российских клубов.

Ну а Сергей Семак вновь показал себя джентльменом. После столь чувствительного поражения он был спокоен и корректен. Пообещал разобраться с неуверенной игрой своих подопечных, особенно при стандартных ситуациях.

- В футболе может случиться всякое, сегодня, увы, случилось не в нашу пользу, - сказал Сергей Богданович.

Между тем у "Зенита" почти нет теперь шансов продолжить борьбу в Лиге Европы. Ответный матч состоится в Петербурге 16 августа на стадионе " Петровский" в отсутствии зрителей. Напомним, наш клуб наказан УЕФА.

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