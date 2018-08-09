62 тысячи мест: в Смольном рассказали, как расширят зону платной парковки

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-09T15:27:28+03:00

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Председатель КРТИ Сергей Харлашкин уверен: транспортная ситуация в центре города изменится в лучшую сторону, когда в городе на полную мощность заработают платные парковки. До сих пор всех сдерживал пробел в законодательстве, который не позволял штрафовать водителей за нарушение правил.

- Мы не думали, что решение вопроса штрафов для тех, кто не платит за парковку, займет столько времени, - признался в интервью порталу «Город+» чиновник. – Наша цель ведь не людей оштрафовать, а освободить центр от машин, массово стоящих на обочинах. Но, надо отдать должное, Петербург - не зря культурная столица. Люди знали, что нет штрафов, мы этого не скрывали. И при этом они добровольно уже оплатили 286 миллионов рублей. А потратили мы на создание пилотной зоны 230 миллионов.

Сейчас решение найдено, право накладывать штрафы получено, и Смольный готов расширять зону платной стоянки.

- Делать это будем при помощи концессионеров, - рассказал Харлашкин. - Их много, состоится конкурс, то есть конкурентная среда есть.

Как уже говорили ранее, речь идет о четырех районах города – практически всей его центральной части с перспективой расширения.

- В итоге будет 62 тысячи мест, - пояснил Харлашкин. - Сегодня у нас 2832 места в пилотной зоне. То есть будет больше почти в 25 раз.

Эксперты «Комсомолки» согласны, что платная парковка действительно нужна, чтобы ограничить поток машин в центре города. Но при этом они единодушны: прежде, чем расширять ее зону, нужно предоставить водителям альтернативу. А ее пока что не хватает.

- Нужно развивать общественный транспорт, закупать новые удобные автобусы и троллейбусы, особо развивать выделенные полосы, чтобы можно было проехать мимо пробок, - перечисляет Красимир Врански. – Тогда люди задумаются, что лучше: заплатить 400 рублей за парковку или поехать в центр на метро.

- Сейчас платная парковка в Петербурге – это цирк, - жестко резюмирует Святослав Данилов. - Но, если тех, кто не платит начнут наконец-то штрафовать, то институт заработает. В целом он правильный, разумный и способен решать локальные транспортные проблемы. Но на это должен быть направлен комплекс мер, который пока что никак не реализуется: перехватывающих парковок недостаточно, с общественным транспортом никто не разбирается.