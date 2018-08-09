Остановите Невский, мы гуляем! Главный проспект Петербурга хотят сделать пешеходным

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-09T15:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вариант «пешеходного Невского» обрел свои очертания пять лет назад, после очередного ремонта главной городской магистрали. Тогда горожане по-настоящему оценили, как это здорово – центр города без автомобилей.

- Мы еще в 2013 году предлагали закрывать проспект на участке от Фонтанки до Адмиралтейства хотя бы по воскресеньям, - вспомнил в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» лидер общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. - Нашу идею тогда поддержали ряд ведомств, но она заглохла из-за того, что не могли решить вопрос с общественным транспортом.

В этом году ситуация повторилась: Невский на ремонт – машины с проспекта прочь. И – вкупе с хорошей погодой – это стало настоящим праздником для горожан. Яркие красочные фотографии, песни, танцы, рисунки на асфальте – люди по-настоящему наслаждались прогулками в центре города, который внезапно стал не скопищем газовых выхлопов, а общественным пространством. После этого заглохшая было мысль ожила вновь.

- Сравните сами: ежесуточно по Невскому ездит 70 тысяч автомобилей, а пешеходов проходит по узким тротуарам – больше ста тысяч человек за день, - развивает идею Красимир. - Не хватает прогулочной зоны. Раньше Невский действительно был транспортной хордой, которая связывала север и юг города, но сейчас есть и ЗСД, и КАД, так что его можно объехать, тем более по выходным.

Вот так несколько лет назад предлагали обустроить центр градозащитники Фото: "Красивый Петербург"

НЕВСКИЙ КАК МУЗЕЙ

Вопрос вновь волнует и чиновников.

- Мы часто дискутируем по этому поводу с вице-губернатором Игорем Албиным, - рассказал в интервью порталу «Город+» глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. – И он, и я выступаем за пешеходный Невский. Да все – «за». В этот раз, даже, когда ремонт Невского проспекта проходил ночью, это была самая оживленная улица.

Чиновник добавил, что речь, разумеется, идет не о круглогодичной ежедневной практике – в будние дни зимой центр тогда встанет в вечную пробку. Сейчас транспортные специалисты прорабатывают вариант с выходными днями в теплое время года, то есть в разгар туристического сезона.

- Мы идем к тому, чтобы экспериментировать, - добавил Харлашкин. – Но нужно в первую очередь просчитать пассажиропотоки. Если в выходные вообще убирать с Невского транспорт, у нас будет настоящий огромный музей под открытым небом.

А КУДА ТРОЛЛЕЙБУСЫ?

Эксперты «Комсомолки» поясняют: основная проблема заключается в общественном транспорте. До недавних пор увести троллейбусы в объезд Невского проспекта было нереально. Проблема частично отпала с появлением в городе машин на автономном ходе. Но полностью она все равно не решена.

- Автобусы и троллейбусы везут по несколько тысяч человек в час, - приводит цифры транспортный аналитик фонда «Городские проекты» Арсений Афиногенов. – Если мы полностью закрываем их движение – это, конечно, очень приятно для пешеходов, но как перевозить пассажиров. Надо понимать, что даже, если мы будем использовать троллейбусы с автономным ходом, вариантов объезда Невского проспекта не так много. Белинского, Некрасова, Загородный…все это достаточно далеко и не очень удобно.

Наш собеседник напомнил, что есть такое относительно новое явление, как транспортный урбанизм.

- В пятницу ночью проспект с помощью клумб, вазонов и прочей уличной мебели сужается до двух полос в середине, - объясняет свой вариант Арсений. – По ним едет общественный транспорт, по остальной дороге гуляют люди. А на далекое будущее, например, при капремонте Невского проспекта, можно в принципе сузить проезжую часть и расширить тротуары. Тогда и перекрывать ничего не придется.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Кто не поддерживает такую инициативу, так это… разумеется автомобилисты. Водители объясняют: альтернатив принципиальной городской транспортной артерии практически не существует.

- В году достаточно дней, когда можно гулять по Невскому проспекту пешком, - говорит руководитель общественной организации «СПБ Авто» Святослав Данилов. – Алые паруса, День Победы, Новый год, разные вело- и марафонские пробеги. А в обычные дни какой в этом смысл? Как для такого досуга размещать инфраструктуру? Поставить в пятницу скамейки, а в воскресенье их убрать? Это для бюджета совсем не дешево. А автомобилисты при этом на соседних улицах будут стоять в глухих пробках. При этом практически на всем Невском – кроме участка от Мойки до Адмиралтейства – сейчас достаточно широкий тротуар для комфортных прогулок.

По словам Данилова, проблему не решит даже вариант с бесплатным проездом по ЗСД, как это, например сделали во время репетиций военно-морского парада.

- Он слишком далеко, - объясняет наш эксперт. – Вот когда построят Восточный скоростной радиус, это можно будет обсудить. Да и вообще, летом в выходные горожанам стоит оставить центр туристам. Мы лучше проведем это время на природе, а по Невскому весной и осенью погуляем.