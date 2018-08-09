Фестиваль Geek Picnic 2018: Всё о будущем человека и человечества

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-09T18:47:10+03:00

Главным сюрпризом 2018 года станет зона Adult Science (18+) - провокационный, смелый и захватывающий экскурс в мир технологий и науки в разрезе взаимодействия полов в будущем. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18-19 августа в Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове состоится крупнейший ежегодный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и искусству

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Главной темой фестиваля станет HUMAN EVOLUTION – спикеры фестиваля будут говорить о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, техноэтике и дилеммах, связанных с развитием искусственного интеллекта, о городах будущего, цифровом бессмертии, об удивительных взаимосвязях Вселенной, колонизации Марса и Луны.

Хедлайнерами Geek Picnic 2018 в Санкт-Петербурге станут:

Лиза Рэндалл, специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде;

Сет Стивенс-Давидовиц, автор бестселлера «Все лгут», Data Scientist, доказавший, что люди доверяют поисковикам то, что не говорят в опросах и на психологических тестированиях;

Джо Дэвис, легенда мирового Science Art, сногсшибательные проекты котрого, помогли ученым МТИ наладить систему кодирования и хранения различной информации в ДНК бактерий;

Максим Диденко, эпатажный современный режиссер, расскажет о влиянии технологий на современный театр, о своем видении будущего и месте человека в нем.

Фестиваль Geek Picnic - это не только лекции и дискуссии, но и сумасшедшие летние развлечения! В этом году всех гостей ждет совершенно фантастическая фанзона от SteamPunk-лаборатории, огромные настольные игры – Мега-Дженга, бильярдный футбол, гигантская рогатка от Angry Birds Park и Горилла Парк, захватывающие VR-аттракционы - более 40 игр виртуальной реальности различного жанра, автосимуляторы, которые позволяют очутиться внутри гоночного болида, участники почувствуют ускорение, торможение, неровности трека и все это в купе с виртуальной реальностью.

Для истинных гиков запланировано чилаут пространство с лекциями и инсталляциями от Фестиваля Chaos Constructions, экспериментальный разгон компьютеров от GodLike Machine, зона научной фантастики, аллея авторов комиксов, клуб робототехники и, конечно, ретроигры на оригинальных консолях. В дополнение ко всему на территории фестиваля откроется филиал Санкт-Петербургского планетария.

Титульный лекторий Human Evolution объединит лекции и дискуссии на самые провокационные темы, среди которых оцифровка сознания, трансгуманизм, права роботов и многое другое. Своими футуристическими прогнозами поделятся:

cпециалист по нейроинжинирингу, исследователь, разработчик и организатор работ в области психо- и нейроинженерных технологий, Александр Каплан;

биолог, эксперт в области нейробиологии и научно-технологических методов совершенствования человека и продления жизни, Тимофей Глинин;

структурный биоинформатик, энтузиаст свободного программного обеспечения, занимающийся конструированием биомолекул для разработки новых лекарств и борьбы с химическим оружием, Артур Залевский

антрополог, биоархеолог, научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Иван Широбоков

исследователь цунами Разработчик модели предсказания цунами, которая используется во всем мире, Василий Титов

программист, возглавляет разработку языка программирования Kotlin в компании JetBrains, Андрей Бреслав

известный видеоблогер, автор проекта СМТ о современном технологичном научном подходе в вопросах питания, диетологии, нутрициологии, здоровья, медицины, тренировок, добавок, спорт, Борис Цацулин

Главным сюрпризом 2018 года станет зона Adult Science (18+) - провокационный, смелый и, главное, захватывающий экскурс в мир технологий и науки в разрезе взаимодействия полов в будущем. Постгендер, постсемья, постсекс, технологические инновации, которые могут помочь с определением гендерной принадлежности, новые пути развития чувственности или сексуальная утопия. Все эти темы обсудят в закрытом лектории на фестивале Geek Picnic: современный художник, теоретик искусства, Дмитрий Булатов; SexTech предприниматель, SexEd активист, Андрей Ярошенко; социолог, сотрудник института демографии НИУ ВШЭ и института системных проектов МГПУ, Любовь Борусяк; специалист в области семьи, гендерных и сексуальных отношений, кандидат психологических наук, Елена Иоффе.