Самый яркий звездопад 2018: В ночь с 12 на 13 августа над Санкт-Петербургом пройдет поток Персеиды

СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-10T16:42:26+03:00

В ночь с 12 на 13 августа над Петербургом пролетят по 100 метеоров в час. Фото: NASA, Майкл Менефи

Загадать желание успеют все. И не по одному: Где лучше всего в Петербурге смотреть на звездный дождь в ночь на 13 августа 2018

Изменить размер текста: A A

Лето 2018 года в Санкт-Петербурге стало по-настоящему удивительным. Небесная канцелярия решила, наконец, побаловать жителей города на Неве, уставших от дождей, ветра и холода. Жаркое солнце, безоблачное небо, а теперь еще и настоящий звездный дождь 2018. В ночь с 12 на 13 августа 2018 по небосклону пролетят тысячи звезд – только успевай загадывать желания.

Этот звездный «душ» называется метеорный поток Персеиды - по имени созвездия Персея, откуда он и берет свое начало. Говорят, что Персеиды – один из самых комфортных ежегодных потоков для жителей Северного полушария. А все потому, что его активность приходится на теплое время года.

В этом году звездопад Персеиды начался еще 17 июля и продлится аж до 24 августа. На ночь с 12 на 13 августа приходится его пик. А согласно прогнозам Международной метеорной организации, наибольшую активность поток начнет в воскресенье в 23:00 и продержит до рассвета. Но лучше всего смотреть в небо во второй половине ночи на 13 августа.

Причем это будет первый день после новолуния, а, значит, свет спутника Земли не будет затмевать поток Персеид. Сама природа подготовила идеальные условия для наблюдения звездного шоу!

ГДЕ СМОТРЕТЬ НА ПОТОК ПЕРСЕИДЫ 2018 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Лучше, конечно, звездный дождь в ночь на 13 августа 2018 в Петербурге наблюдать за потоком подальше от городской суеты. На темном ночном небе, не засвеченном огнями большого города, звездное шоу станет по-настоящему необыкновенным.

- Надо уехать максимально далеко от искусственного освещения - туда, где небо будет самое темное. В лес уезжать не надо, потому что у вас над головой будут деревья. А вот в открытой местности будет все прекрасно видно. Так что лучше всего ехать в поле. И, конечно, надо следить за прогнозом погоды и отправляться туда, где не будет облаков и туч, - рассказывает «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» астроном Мария Боруха.

Звездопад Персеиды считают рекордсменом по числу болидов – так еще называют эти самые яркие метеоры. Каждый час в ночь с 12 на 13 августа в петербургском небе будут лететь по сто, а то и больше звезд - зрелище поистине завораживающее. Тем более в таких практически идеальных условиях.

Но и те, кто хочет наслаждаться звездопадом из Петербурга, без своей порции метеоров тоже не останутся. Правда, в освещенном небе останутся заметны только самые яркие метеоры.

- Даже звезды в городе вы ведь видите не все, а только самые яркие. То же и с метеорами. Сто метеоров в час - это число для идеальных условий наблюдения. Из города, ка бы вы ни старались, больше 30 метеоров в час вряд ли увидите, - говорит Мария.

КОНКРЕТНО

Чтобы увидеть всю красоту этой ночи, просто поднять голову вверх недостаточно. Надо для начала найти созвездие Малой Медведицы и Полярную звезду на кончике ковша. Правее – созвездие Кассиопеи в виде буквы W, а под ним и находится тот самый Персей, из которого в ночь с 12 на 13 августа с огромной скоростью полетят тысячи звезд.

А вот никакие специальные оптические приборы не нужны – яркие метеоры в ночном небе будут прекрасно видны и невооруженным глазом. Так даже лучше.

Дело в том, что телескоп может охватить только какую-то конкретную область неба. А для того, чтобы увидеть метеор, нужно окидывать взглядом максимально большую часть небосвода. Лучший способ - просто лежать на каком-нибудь пледе, тепло укутавшись, и смотреть в небо.

КСТАТИ

По словам астрологов, скорость входа в атмосферу метеоров, вылетающих из Персеид, дейтвительно, космическая - 59 километров в секунду. А, к примеру, метеоры потока Геминиды летят чуть ли не в два раза медленнее, но тоже с невероятной скоростью 35 километров в секунду.