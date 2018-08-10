2018-08-10T14:22:59+03:00
Общество

Пить или не пить: Роспотребнадзор рассказал о качестве петербургской воды из-под крана

Специалисты выяснили, что в Северной столице она самая чистая в стране
Полина ЖУКОВА
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Роспотребнадзор рассказал о состоянии воды из-под крана в Петербурге.Роспотребнадзор рассказал о состоянии воды из-под крана в Петербурге.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кипятить, фильтровать, отстаивать или заговаривать воду перед тем, как ее пить, – каждый петербуржец решает сам. Но Роспотребнадзор уверяет, что горожане могут спокойно наполнять стаканы жидкостью из-под крана. Водичка, поступающая по трубам в дома Петербурга, под строгим контролем. Об итогах санитарно-гигиенической проверки за первое полугодие 2018 года сообщили специалисты. И тут есть повод порадоваться.

Оказалось, что количество плохих проб воды в городе ничтожно мало. По санитарно-химическим показателям их всего 1,5 процент, а по микробиологическим и того меньше – 0,07 процента.

– Население города стопроцентно обеспечено доброкачественной питьевой водой, – рассказали в Управлении Ропотребнадзора по Петербургу.

Отклонения от норм в основном оказались связаны с содержанием в воде железа и ее мутным цветом.

– Существенное влияние на качество воды, подаваемой населению Санкт-Петербурга, оказывают неудовлетворительное состояние и изношенность водопроводных сетей, – отметили в Роспотребнадзоре.

Тех, по чьей вине санитарные требования к воде были нарушены, оштрафовали на общую сумму более миллиона рублей. И выдали предписание ситуацию исправить.

КСТАТИ

В Петербурге из кранов течет самая чистая вода в России. Об этом ранее Роспотребнадзор сообщил в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

Система обеззараживания водопроводной воды в Северной столице по-своему уникальна. Вся поступающая в краны жидкость, проходит обработку ультрафиолетом. Такой способ очистки начали использовать с 2004 года. Кроме того, воду обязательно обеззараживают химически, добавляя реагенты. Чтобы убедиться, что вирусов и вредных бактерий нет, используют и еще один способ – биомониторинг. Заключается он в том, что на всех станциях города за качеством воды следят речные раки. И если в ней окажутся токсичные вещества, об этом сразу же оповестит учащенный сердечный ритм маленьких помощников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ШЕВЧУК, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест»:

– Да, пить воду из-под крана можно, от этого не заболеешь. Но если говорить о том, не будет ли каких-то последствий и рекомендуется ли ее пить, – это разные вещи. Здоровому человеку эта вода не вредит. Но дело в том, что невская вода ультрапресная, и в ней отсутствуют необходимые для организма соли. Их, в зависимости от того, какие болезни у человека, нужно вводить дополнительно. Примерно 80 процентов петербуржцев должны употреблять либо нормализованную питьевую воду, либо минеральную, которую прописал доктор – по поводу обмена веществ, нарушения работы печени или кроветворной системы, каждому свою определенную. То есть нужно давать организму те элементы, которых в воде из-под крана нет, допустим, йод, фтор, калий, магний, кальций.

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