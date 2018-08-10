Археологи завершили работы на месте древнего поселения, найденного при строительстве трассы «Сортавала»

СЕГОДНЯ 22:51 2018-08-10T22:52:01+03:00

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Под колесами автомобилей, следующих из Петербурга в Карелию, могло оказаться поселение возрастом около пяти тысяч лет. Но только если бы перед строительством дорог в нашей стране, по закону, не проводились археологические проверки. Во время одной из них выяснилось, что рядом с поселком Березово в Приозерском районе Ленинградской области, на самой границе с Карелией, ученых ждет много работы. На участке строительства трассы А-121 «Сортавала» обнаружили следы стоянки древнего человека. И вместо дорожной техники на несколько месяцев там обосновалась археологическая экспедиция.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

О том, что работы на участке завершились 9 августа, «КП-Санкт-Петербург» рассказала заместитель руководителя экспедиции Евгения Ткач. Оказалось, о древнем поселении в этом месте ученым стало известно еще пять лет назад. Тогда дорожный подрядчик проводил первые работы на территории вместе с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера).

– Памятник был обнаружен в 2013 году научным сотрудников Отдела археологии Кунсткамеры Дмитрием Герасимовым. Под его руководством в этом году были произведены раскопки этого поселения Институтом истории материальной культуры РАН, – рассказала Евгения Ткач. – Сам памятник является поселением культуры гребенчато-ямочной керамики и датируется приблизительно 5,5 тысячами лет назад, то есть эпохой неолита.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Находок на месте оказалось много. Археологи обнаружили жилище древнего человека и мастерскую сланцевых изделий. Керамика, наконечники стрел, декоративные подвески, блесны, украшения – все найденные артефакты отправятся на постоянное хранение в Кунсткамеру.

– Ценными также представляются найденный фрагмент кости с орнаментом (насечками), а также изделия из кремня, на основании которых можно попытаться восстановить обменные процессы в древнем обществе, – добавила Евгения Ткач.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ученые работали на площади в 1700 квадратных метров. Строительство трассы, конечно, было приостановлено. Но как заверили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на сроки это повлиять не должно, и объект сдадут к концу следующего года.

– Данное открытие представляется действительно значимым, так как памятник станет ключевым для изучения данной эпохи на территории Карелии. Поселение было изучено практически полностью и собрана аналитика, – отметила заместитель руководителя экспедиции.