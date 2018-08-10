Европейскому университету быть: Рособрнадзор вернул лицензию петербургскому вузу

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-10T19:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 августа, Рособрназдор на своем сайте опубликовал приказ о выдаче лицензии на право осуществления образовательной деятельности петербургскому Европейскому университету.

- В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий запись о предоставлении лицензии Автономной некоммерческой образовательной организации высшего уровня (АНООВУ) «Европейский университет в Санкт-Петербурге» лицензии, - говорится на сайте Рособрнадзора.

Таким образом, двухлетняя история с попытками вернуть право обучать студентов для петербургского вуза закончилась удачно.

Стоит напомнить, что Европейский университет был учрежден в Северной столице в 1994 году. За открытие вуза тогда высказались и городские власти, включая мэра Анатолия Собчака. Университет стал одним из первых частных гуманитарных вузов в городе. В попечительский совет ЕУСПб входят Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Вплоть до 2016 года на пяти факультетах здесь обучались около 250 студентов, которым после отзыва лицензии пришлось искать другие варианты продолжения образования.

По официальной версии, претензии со стороны Рособрнадзора вызвал ряд несоответствий правил приема абитуриентов в 2015 и 2016 годах, выявленных при проверке. А уже в июле 2016 года, после обнаружения еще 120 различных нарушений, у Европейского университета была отозвана лицензия.

Против вуза выступал и депутат Виталий Милонов, который обвинял руководство университета, якобы заставлявшего студентов писать тексты в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Позднее у вуза образовались и другие проблемы. В конце 2016 года комитет имущественных отношений потребовал освободить особняк Кушелева-Безбородко, в котором университет располагался с момента своего основания.

В руководстве учебного заведения решили переехать в одно из соседних зданий, а также подавать документы на получение новой лицензии. Всего за полтора года в Рособрнадзор было направлено четыре запроса, лишь последний из которых оказался успешным.