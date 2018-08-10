2018-08-10T20:28:58+03:00
Общество

Чудеса своими руками

10 личных историй о создании Лахта Центра от тех, кто принимал участие в строительстве рекордного петербургского небоскреба
Анна ПОСЛЯНОВА
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Лахта Центр - самый северный в мире, самый высокий в Европе небоскреб.Лахта Центр - самый северный в мире, самый высокий в Европе небоскреб.
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Серебряная стрела Лахта Центра пронзила облака над Северной столицей. Знаменитый небоскреб уже практически построен, остались мелочи. В Петербурге появилась новая традиция, заработал заоблачный маяк. Завораживает? Конечно.

Но, чтобы один человек поднялся к вершине, у подножия должны стоять сотни. Те, кто подставит плечи. Кто станет одной командой. Кто сможет решиться на самый масштабный проект. А главное - сможет довести его до конца.

Кто прокладывал Лахта Центру путь в небо? Чей труд живет в каждом из 462 метров небоскреба? Сколько знаний и мастерства вложили в него?

«Комсомолка» встретилась с участниками строительства петербургского небоскреба и собрала десять личных историй о создании Лахта Центра.

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