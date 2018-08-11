2018-08-11T14:28:27+03:00
Спорт

«Надо пережить»: жена Семака рассказала, как тяжело он отреагировал на разгром «Зенита»

Сине-бело-голубые уступили минскому «Динамо» со счетом 4:0
Александра СУРИС
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Сергей Семак тяжело переживает провал дебюта в Еврокубке Фото: ФК "Зенит"Сергей Семак тяжело переживает провал дебюта в Еврокубке Фото: ФК "Зенит"
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Это поражение, наверное, войдет в петербургскую футбольную историю. Третий квалификационный раунд Лиги Европы, минское «Динамо», которое надо было проходить с пол-щелчка. И вдруг...абсолютно беспомощная команда и разгромный счет 4:0.

Добавим, для бронзового призера Евро-2008, а ныне наставника «Зенита» Сергея Семака - этот матч был первым на европейском уровне в качестве тренера. Морально пережить такую неудачу очень тяжело. Это подтвердила и жена Сергея Богдановича Анна Семак. У себя в Инстаграме она рассказала, как сложно супруг воспринял неудачу.

«Последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком, - написала Анна. - Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок:

- Как ты?

- Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть еще хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее».

В комментариях подписчики в большинстве поддержали Анну и Сергея, заметив, что Семак - тот тренер, который был нужен «Зениту», а без временных трудностей никуда. Похоже, что сейчас Сергею Богдановичу выписан кредит доверия болельщиков и главное их не подвести.

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Говорят, что со временем супруги становятся друг на друга похожи, кроме того, между ними формируется особая духовная связь и часто люди интуитивно чувствуют, когда с любым что-то случается. У меня есть привычка отключать звук на мобильном телефоне, сложившаяся ещё с тех времён, когда рядом спал младенец, теперь это обстоятельство частенько мешает людям оперативно со мной связаться. Я обнаружила, что в те моменты, когда звонит мой муж, я как бы случайно тянусь за телефоном - достаю его из сумки, заднего кармана джинсов - всегда находится причина встрепенуться, если срабатывает этот незримый сигнал. Так очень часто было и в моменты опасности. Нарастающая тревога, необъяснимая маета, тяжело дышать... Что происходит? Звоню Сергею, он не берет трубку. Вылетаю из Мюнхена в Париж, где мы должны были встретиться и провести вместе несколько дней отпуска. Тревога все сильнее, чувствую, как немеют пальцы, с ним что-то случилось - он всегда звонит, зная, что я в самолете... Прилетаю, снова длинные гудки, наконец слышу голос: - Куда ты пропал? Я чуть с ума не сошла! - Не волнуйся, все уже хорошо. Я попал под машину, переходя дорогу, виноват был водитель, сорвавшийся с места на переходе, а в тот момент, когда ты звонила приехала Скорая и я не хотел тебя пугать... Недавний случай. Я далеко от дома, снова нестерпимая душевная тоска, заполняющая все мое естество, как вода заполняет тонущий корабль, проверяю телефон: Динамо - Минск - Зенит , последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком. Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок: - Как ты? - Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть ещё хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее.
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