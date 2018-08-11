«Надо пережить»: жена Семака рассказала, как тяжело он отреагировал на разгром «Зенита»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-11T14:28:27+03:00

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Это поражение, наверное, войдет в петербургскую футбольную историю. Третий квалификационный раунд Лиги Европы, минское «Динамо», которое надо было проходить с пол-щелчка. И вдруг...абсолютно беспомощная команда и разгромный счет 4:0.

Добавим, для бронзового призера Евро-2008, а ныне наставника «Зенита» Сергея Семака - этот матч был первым на европейском уровне в качестве тренера. Морально пережить такую неудачу очень тяжело. Это подтвердила и жена Сергея Богдановича Анна Семак. У себя в Инстаграме она рассказала, как сложно супруг воспринял неудачу.

«Последняя минута матча, 4:0..... Представляю, что чувствует в эти минуты муж и сердце медленно превращается в тар-тар, политый лимонным соком, - написала Анна. - Как поддержать? Где найти нужные слова, чтобы вдохнуть сил, если сам на нуле? Иду по сосновому лесу, жадно глотая воздух и всю свою любовь, все тепло направляю туда, где сейчас он. Звонок:

- Как ты?

- Плохо. (По голосу чувствую, что могло быть еще хуже. Видимо, вырабатывается тренерский иммунитет.) Пытаюсь отвлечь, рассказываю про успехи детей, но оба понимаем, что произошедшее надо просто пережить. Спасает, что не только боль, но и вера, надежда, любовь тоже общие, делая каждого из нас вдвое сильнее».

В комментариях подписчики в большинстве поддержали Анну и Сергея, заметив, что Семак - тот тренер, который был нужен «Зениту», а без временных трудностей никуда. Похоже, что сейчас Сергею Богдановичу выписан кредит доверия болельщиков и главное их не подвести.