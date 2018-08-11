Легендарный «хранитель Петербурга» празднует юбилей

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-11T16:14:55+03:00

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Герой нашего города

Михаила Боброва называют легендой Петербурга, его спасителем. В блокаду с крошечной группой альпинистов он замаскировал золоченые шпили города, лишив фашистскую дальнобойную артиллерию ориентиров для прицельного огня. Работали полуживые от голода, на высоте более 100 метров, на жутком морозе и ветру, под огнём вражеских истребителей. До этого, находясь на Пулковских высотах, тяжелые орудия гитлеровцев наносили Ленинграду чудовищный урон.

После блокадного подвига его война продолжилась на перевалах Главного кавказского хребта. Дважды был засыпан лавинами. Чудом спасся. В феврале 1943 года участвовал в уникальной войсковой операции по сбросу с вершины Эльбруса фашистского флага. Прийдя с войны, Михаил Михайлович окончил Военный институт физической культуры. Воспитал десятки мастеров спорта, несколько заслуженных мастеров, чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов страны и мира.

Михаил Бобров на Дне Знаний в СПбГУП Фото: предоставлено Гуманитарным университетом Профсоюзов

Внутренний стержень

С 1994 года Михаил Бобров возглавляет кафедру физического воспитания СПбГУП, где его просто боготворят. Его именем назван шикарный спорткомплекс вуза. Бронзовый бюст Михаила Михайловича установлен на Аллее Славы СПбГУП в одном ряду со скульптурными портретами академиков Лихачева, Алферова, Бехтеревой, писателя Гранина, режиссера Рязанова, поэта Вознесенского и других Почетных докторов университета.

Бобров здесь – всем пример и не устает удивлять сослуживцев. Своя «покаянная» легенда о Боброве есть у академика Запесоцкого. Ректор до сих пор переживает вину. Дело было в апреле 1999 г. Михаил Михайлович позвонил руководителю вуза, а тот попросил перезвонить через полчаса, сославшись на жуткую запарку. Потом выяснил, что 76-летний спортсмен в ту минуту установил флаг СПбГУП на Северном Полюсе, о чем и хотел доложить, но имел в распоряжении всего один звонок. Бобров тогда слегка отморозил лицо, но попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший покоритель самой северной точки планеты. А в 83 года он совершил восхождение на шпиль Петропавловской крепости и повязал на нем в честь Дня Победы георгиевскую ленточку.

Сейчас работает со студентами СПбГУП, пишет книги. Автор свыше 180 научных и публицистических работ и шести монографий.

- На обороте одной из пластинок Джона Леннона было написано: «Йоко Оно делает ветер». Музыканта спросили, о каком ветре речь, ведь такого звука ни в одной песне нет! На что Леннон ответил: «Само ее присутствие в студии создавало попутный ветер», - рассказал ректор СПбГУП. – Так и у нас: Михаил Михайлович – человек, который создает атмосферу. Сегодня наш спортивный комплекс посещает 300-400 человек в день. Студенты хотят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Хотят сами, поддавшись притяжению этого великого человека и его кафедры, а не потому, что «так надо», - говорит Александр Запесоцкий. – И мы счастливы, что Бобров с нами.

Ну а сам Михаил Михайлович говорит, что ему интересно жить: «Хочется делать что-то нужное людям». СПбГУП Михаил Бобров считает своим родным домом, а студенты встречают каждое его появление аплодисментами.

- Общение с молодежью – большое счастье, от неё я получаю подзарядку, - признается Почетный профессор СПбГУП.

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович БОБРОВ. Родился 11 августа 1923 года в Петрограде. Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта, спортивный арбитр всесоюзной и международной категорий, президент Федерации современного пятиборья Санкт-Петербурга, действительный член Российской академии туризма и Русского географического общества.