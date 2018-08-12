Гибель подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-12T01:09:25+03:00

«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]

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18 лет назад в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Весь экипаж - 118 человек – погиб. В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе судна. Родственники моряков начали съезжаться в Петербург – в местный клуб подводников. Глава организации, капитан 1 ранга, Игорь Курдин стал связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Все эти 18 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», рассказав неизвестные до этого факты самой большой в России трагедии на море.

ВЗОРВАВШАЯСЯ ТОРПЕДА БЫЛА ИЗ БРАКОВАННОЙ СЕРИИ

Атомная подлодка «Курск» 12 августа должна была провести учебную торпедную атаку. Но незадолго до этого на крейсере «Петр Великий» зафиксировали хлопок. Позже скажут, что на борту «Курска» взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стелажных торпед.

Страшно осознавать, но к трагедии привела целая череда случайностей. К примеру, взорвавшуюся торпеду вполне могли отозвать. Помешало этому всего лишь одно слово.

В подлодке разорвалась торпеда

- Торпеда была изготовлена на заводе в Алма-ате, - поясняет Курдин. - Сделали серию - десять единиц. Через какое-то время выяснилось, что торпеды текут по сварным швам. Командованию разослали документ, в котором говорилось: отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть. Слово ключевое здесь – «боевые». Поэтому девять из них отправили, а одну - она считалась «учебной» - оставили.

Позже именно эта торпеда взорвалась на подлодке «Курск».

ЕЛЬЦИН ПРИКАЗАЛ СНЯТЬ ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ

Ту самую, роковую торпеду, специалисты не зря называют «толстой». Она была намного толще обычных, и предназначалась для атаки авианосцев. Изначально она предназначалась для использования с ядерной боеголовкой.

18 лет о дня трагедии с подлодкой "Курск"

- Если штатный калибр торпеды во всем мире 533 миллиметра, то диаметр этой торпеды - 650 миллиметров, - поясняет Курдин. - Она имеет дальность хода от 50 до 100 километров и скорость до 50 узлов ( около 100 км/час). «Курск» не зря называли «убийцей авианосцев». Таким ударом она авианосец если не утопит, то повредит настолько, что он не сможет поднять авиацию. Но Борис Ельцин, незадолго до своего ухода с президентского поста, по договору с американцами, решил снять ядерные боеголовке с тактического оружия, в том числе и с торпед.

ПОДВОДНИКИ ЖДАЛИ, КОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СУДА

После взрыва на борту «Курска» 23 члена экипажа выжили. Позже их тела нашли в кормовом отсеке лодки. Оставшиеся моряки не знали, что стало причиной крушения. На их стуки в других отсеках никто не отвечал. Поэтому подводники ждали помощи и готовились всплыть наверх.

- У одного из погибших моряков в руках была инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки, - рассказывает Курдин. - Из этого отсека, где они находились, выход на поверхность возможен. Там есть спасательный люк. Ты наверх всплыл, поддул гидрокомбинизон и плаваешь. Но это в Черном море плавать хорошо, а в Баренцевом – нет. Ты охладишься до температуры воды, еще плюс ветер и волны - тебя унесет, и никто больше никогда не найдет. Поэтому они ждали помощи и готовились к выходу на поверхность. На мертвой лодке тишина идеальная. Если над тобой кто пройдет или встанет корабль, ты услышишь.

Авария подлодки "Курск"Фото: Тимур ХАНОВ

Поэтому моряки сидели с гидрокомбинезонами и готовились к выходу. Но спасти их так и не успели.

«К ГИБЕЛИ ВЫЖИВШИХ МОРЯКОВ МОГЛА ПРИВЕСТИ КАПЛЯ ВОДЫ»

Перед смертью капитан Дмитрий Колесников успел написать записку, в которой он попросил свою супругу не переживать и сообщил, что выжившие 23 моряка будут стараться покинуть судно. Но оставшийся экипаж прожил только восемь часов.

- Самая главная проблема для выживших на лодке была – атмосфера, - поясняет Курдин. - Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Но если кусок такой пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. Три тела офицеров, проводивших перезарядку, обгорели до ужаса. У остальных закопченные верхние дыхательные пути. Я считаю, что на пластины попала капля масла или воды. Ведь сверху на подволоке скапливается конденсат. Капля упала, и вся установка мгновенно вспыхнула.

Весь экипаж "Курска" погиб Фото: личный архив Татьяны Гелетиной

АМЕРИКАНЦЫ ПОДУМАЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Когда «Курск» пропал с радаров, военное командование тут же подняло в воздух авиацию, которая сильно напугала американцев.

- Мой друг - офицер ВМФ - как-то спросил: «А ты знаешь, как мы узнали об этой аварии?», - делится Игорь Курдин. - Он в то время служил в ЦОРД - центре обеспечения реализации договоров. Это структура, которая предназначена для предотвращения третьей мировой войны. Когда я был командиром, нас учили, что есть шесть признаков начала войны. Одно из них – это массовый взлет авиации. Это два и более самолетов. И вот мой друг говорит: «Я сижу дежурю в субботу - тишина. На Северном флоте учения. Вдруг американцы меня спрашивают: «Вы подняли два противолодочных самолета Ил-38. Это война началась, или что?».

Подлодка "Курск" затонула после взрыва торпеды

Оказалось, что о пропаже подлодки Северный флот свое московское руководство даже не оповестил.

- Мой друг о запросе американцев сразу же доложил дежурному адмиралу, - продолжает Курдин. - Это главный оперативный дежурный ВМФ, в Главном штабе в Москве. Они говорят – «А мы тоже не знаем, что случилось». Об инциденте доложили главкому - адмиралу Владимиру Куроедову. И Куроедов посреди ночи, а прошло уже 12 часов, связался с Командующим Северным флотом адмиралом Вячеславом Поповым. И только тогда тот доложил: «У нас нештатная ситуация с «Курском».

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМАТ КЛЯЛСЯ СЫНОМ, ЧТО СТРАНА НЕ ПРИЧАСТНА К АВАРИИ

За военными учениями Северного флота в августе 2000-го наблюдали три иностранные подлодки – две от США и одна от Британии. Поэтому после трагедии появились версии о том, что к аварии могла привести торпедная атака с одной из них.

- Мы писали запрос от имени родственников погибших подводников президенту США и премьер-министру Великобритании, - вспоминает Игорь Курдин. – В ответном письме президента США было сказано: «Мы выражаем соболезнования. И признаем, что наши подводные лодки были в районе учении. Но они не причастны к аварии». Премьер Британии так и не ответил. А вскоре в Клуб подводников приехал военно-морской атташе Великобритании в России Джефф Макриди вместе с женой и трехмесячным сыном. Он привез с собой коробку из-под телевизора, набитую деньгами. Сказал: «Собрали наши».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/524423" frameborder="0"></iframe> Памяти погибших на атомной подводной лодке "Курск".15 лет назад на учениях в Баренцевом море затонул новейший атомный подводный ракетный крейсер. Погибли 118 моряков.

Внутри оказалось почти девять тысяч фунтов стерлингов. Макриди сразу же посыпались вопросы –не причастна ли ваша подлодка к крушению «Курска»? Дипломат кивнул в сторону сына, и заявили: «Я клянусь своим ребенком Фергюсом, что наша лодка не имеет отношения к гибели Курска».

ХРОНОЛОГИЯ ТРАГЕДИИ

Суббота, 12 августа

23.30 - во время военно-морских учений российского флота в Баренцевом море на сеанс связи не вышла атомная подводная лодка К-141 «Курск».

Воскресенье, 13 августа

03.21 - эхолот крейсера «Петр Великий» обнаружил на морском дне «аномалию», которой, как стало ясно впоследствии, оказался лежащий на дне «Курск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/524414" frameborder="0"></iframe> Трагедия АПЛ "Курск" в воспоминаниях корреспондентов "Комсомольской правды".15 лет назад на учениях в Баренцевом море затонул новейший атомный подводный ракетный крейсер. Погибли 118 моряков.

10.00 - первый спасательный корабль прибыл на место происшествия и начал попытки спасения подводной лодки.

Понедельник, 14 августа

11.00 - ВМФ впервые сообщает о затоплении «Курска». По словам военных, с лодкой установлена радиосвязь, однако затем эта информация опровергается сообщениями о том, что единственным способом общения с экипажем является «перестук».

14.00 - НТВ сообщает о затоплении носовой части субмарины.

16.00 - военные отрицают затопление и впервые сообщают о времени аварии.

Вторник, 15 августа

05.00 - жестокий шторм не дает спасателям начать работу.

09.00 - по словам военных, они слышали акустические сигналы от экипажа и знают, что моряки живы.

15.00-18.00 - по словам официальных лиц, спасательная операция началась. Представитель ВМФ утверждает, что кислорода на борту «Курска» осталось немного.

21.00 - под воду опускается первая спасательная капсула. Менее чем через час попытка прекращена из-за сильного шторма.

Среда, 16 августа

15.00 - глава правительственной комиссии первый вице-премьер Илья Клебанов говорит, что признаков жизни на борту подводной лодки нет.

16.00 - Москва официально запросила помощи у Лондона и Осло.

Четверг, 17 августа

Предпринимается шесть попыток пристыковать спасательную капсулу к люку подводной лодки, однако все они оканчиваются неудачей из-за тяжелых погодных условий.

Пятница, 18 августа

Утро. Предпринимается очередная попытка стыковки спасательного аппарата. Сила шторма - два балла, скорость ветра - десять метров в секунду. Данные о состоянии лодки и экипажа по-прежнему недостоверные.

Вечер. Руководитель пресс-службы ВМФ России называет ситуацию на борту «Курска» закритической.

Суббота, 19 августа

Ночь. Владимир Путин по возвращении из Крыма в Москву заявляет, что остается мало надежды на спасение кого-либо из находящихся на борту атомохода.

17.00 - начальник штаба Северного флота адмирал Михаил Моцак делает заявление, что на борту «Курска» в живых никого не осталось.

Воскресенье, 20 августа

Утро. К спасательной операции подключаются британцы и норвежцы.

12.30 - норвежский робот-манипулятор достиг подлодки.

17.00 - появляются сообщения о том, что норвежским водолазам удалось отвернуть вентиль люка «Курска», но поднять крышку они не могут. Тем не менее водолазы считают, что в шлюзовой камере есть человек, который, похоже, пытался выбраться наружу.

Понедельник, 21 августа

07.45. Норвежским водолазам удалось открыть люк. В шлюзовой камере людей не обнаружено.

17.00 - начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа АПЛ К-141 «Курск».

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